Sakaryaspor’un olağanüstü genel kurulu toplantısı, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle 28 Aralık tarihine ertelendi.

Sakaryaspor’da Muhammet Kıratlı’nın istifası sonrasında Orhan Gazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirme kararı alınan olağanüstü kongreye, bazı kurul üyeleri katıldı. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenen olağanüstü genel kurul toplantısı, 28 Aralık Pazar günü, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek ve Sakaryaspor’un yeni başkanı ile yönetim kurulu oylanacak.