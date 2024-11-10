Galatasaray, Samsunspor maçıyla birlikte bu sezonki yenilmezlik serisini 13’e çıkarırken, bu süreçte 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor’u konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleden 3-2’lik skorla galip ayrıldı ve puanını 31’e çıkardı. Aslan bu sonuçta yenilmezliğini de sürdürdü. 2024-2025 sezonunda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre ekibi Young Boys’a kaybeden Cimbom daha sonra 9’u Süper Lig, 4’ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 13 maçta kaybetmedi.

Galatasaray bu süreçte 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı.