Napoli’den kiralanan Victor Osimhen’in Galatasaray formasıyla gösterdiği performans, Avrupa kulüplerinin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor.

İngiliz basınına göre Newcastle United, oyuncuyu kadrosuna katmak için 135 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi gözden çıkarmış durumda. Bu gelişme, Galatasaray’ın Osimhen’i kalıcı olarak kadrosuna katma planlarını riske sokabilir.

Napoli'den sezon sonuna kiralanan Osimhen için önemli kulüpler geçtiğimiz yıldan bu yana devrede.

Tottenham maçı sonrası konuşan Osimhen, "Geldiğimden beri çok mutluyum. Galatasaray'ın ne kadar büyük bir aile olduğunu gördüm. Onlara elimden gelen her şeyi vermek istiyorum. Sezon sonuna kadar buradayım. Sonrasını bilemem.

Galatasaray ile Napoli ne konuşuyor bilmiyorum. Bana gelip söyledikleri zaman tabii ki de konuşuruz burası benim çok hoşuma giden bir kulüp. İstanbul'da çok iyi vakit geçiriyorum, oynadığım futboldan çok memnunum. Burada mutluyum." diye konuşmuştu.

Yaz transfer döneminde Chelsea ve PSG'nin kapısından dönen yıldız forvet için İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Ada devlerinden Newcastle United, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

Premier Lig kulübü, Osimhen'in Napoli'deki sözleşmesinde bulunan 135 milyon euroluk fesih bedelini ödemeyi planladığı ifade edildi. Osimhen'i transfer etmek isteyen Newcastle United, anlaşmanın sağlanamaması durumunda ise rotasını Jonathan David'e çevirecek.