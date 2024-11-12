Malatya’nın Kale ilçesinde bugün saat 18.55 sularında 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından duyurulan depremin merkez üssü, yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Çevre illerde de hissedilen deprem, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yetkililerden yapılan açıklamada, depremin ardından herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi bulunmadığı belirtildi. AFAD, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor ve vatandaşların güvenliği için gerekli önlemleri alıyor.