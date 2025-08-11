Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) ve Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF), U12-U14 ve U16 Gelişim Kampını bu yıl ilk kez Antalya’da düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Antalya'da eğlence ve hobi amaçlı kullanılan tesis, yeni yılda belediyenin imkanlarıyla yenilenerek buz hokeyi kullanımına elverişli modern bir spor tesisine dönüştürüldü.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 milyonluk yatırımla yenilenen pistin sezon açılışında sporun devlet politikalarının temel taşı olması gerektiğini belirterek, “Muratpaşa’da sporcu yetiştirmeye, spor olanaklarını geliştirmeye ve kitle sporlarını yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

Yenilenen tesiste düzenlenen U12-U14 ve U16 Gelişim Kampına, Antalya’dan 53 sporcu katıldı. İki gün süren kampta 6 saat buz içi 4 saat ise buz dışı antrenman yapıldı. Antrenör kadrosu; Kostantin Kuchkin, Fikri Atalı ve Taha Afal’dan oluşan kampta Baş Antrenör olarak, aynı zamanda Türkiye A Milli Buz Hokeyi Takımı Baş Antrenörü olan Yavuz Karakoç görev aldı.

Gelişim kampı süresince hem takım içinde yeni stratejilerin geliştirilmesi hem de takım içi uyumun sağlanması yönünde çalışmalara ağırlık verildi. Teknik antrenmanların yanı sıra kondisyon, dayanıklılık ve bireysel yeteneklerin gelişimi üzerinde de duruldu.

Muratpaşa Belediyesi’nin doğal buz pistinde sporcuların kamp sürecinde rahatlıkla antrenman yapabilecekleri koşullar sağlandı.

Gelişim Kampında görev alan antrenörlerAntalya’da buz hokeyinin gelişimi adına önemli bir adım olarak değerlendirdikleri bu organizasyon ve ev sahipliği için Muratpaşa Belediyesi’ne teşekkür etti.