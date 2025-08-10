Bir dönem adı Türk kulüpleriyle anılan deneyimli sol bek, İngiltere’nin yolunu seçti. Premier Lig ekibi Sunderland, serbest statüde bulunan Demokratik Kongolu oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
Masuaku, 2022’de Beşiktaş’a transfer olmadan önce Valenciennes, Olympiakos ve West Ham United formaları giydi. Siyah-beyazlılarda çıktığı 108 maçta 3 gole imza atan 31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonun ardından sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı.
Premier Lig’e yükselen Sunderland, Masuaku transferiyle birlikte yaz dönemindeki 10. imzasını attı. İngiliz ekibi daha önce Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs ve Marc Guiu’yu kadrosuna katmıştı.