Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 38. hafta maçlarının programını açıkladı. TFF'nin duyurusuna göre, sezonun son haftası 24 Mayıs Cuma, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günleri oynanacak. Özellikle şampiyonluk ve küme düşme mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmalar, pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Trendyol Süper Lig 38. ve son haftanın programı şöyle:
24 Mayıs Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor
25 Mayıs Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
19.00 Sivasspor - Kayserispor
26 Mayıs Pazar
19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
19.00 Konyaspor - Galatasaray
19.00 Pendikspor - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Ankaragücü
19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor