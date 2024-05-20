Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 38. hafta maçlarının programını açıkladı. TFF'nin duyurusuna göre, sezonun son haftası 24 Mayıs Cuma, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günleri oynanacak. Özellikle şampiyonluk ve küme düşme mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmalar, pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig 38. ve son haftanın programı şöyle:

24 Mayıs Cuma

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor



25 Mayıs Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor

19.00 Sivasspor - Kayserispor



26 Mayıs Pazar

19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor

19.00 Konyaspor - Galatasaray

19.00 Pendikspor - Gaziantep FK

19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

19.00 Trabzonspor - Ankaragücü

19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor

Kaynak: İHA