Bursaspor Divan Başkanı Galip Sakder, başkan adaylarının listelerini 10 Haziran cumartesi günü saat 15.00 ile 17.00 arasında Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu’na teslim etmeleri gerektiğini bildirdi.

Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu, 17 Haziran 2023 Cumartesi günü çoğunluk sağlanamadığı taktirde 25 Şubat 2023 Pazar günü yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Galip Sakder tarafından yapılan açıklamada, “Bursaspor Yönetim Kurulu tarafından alınan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı gereğince ilk toplantı 17 Haziran Cumartesi günü saat 11.00’de Sütaş Timsah Park’ta, çoğunluk sağlanamadığı taktirde, 2. toplantı 25 Haziran Pazar günü saat 14.30’da çoğunluğa bakılmaksızın aynı yerde yapılacaktır. Bursaspor Kulübü derneği tüzüğünün ilgili 16/17 ve 17/A maddeleri gereğince başkan adaylarının Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TFF Delege Kurulu listelerini ve Bağımsız Denetleme Kurulu üyelerinin yine tüzüğün 24/1 maddesi gereğince 10 Haziran Cumartesi günü 15.00-17.00 saatleri arasında Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Bursaspor Divan Başkanlık Kurulu’na teslim etmeleri gerekmektedir’’ ifadelerine yer verildi.

“Eksiksiz hazırlanmaları gerekmektedir”

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da aday olacak üyelerin seçim sürecinin sağlıklı işleyebilmesi açısından tüzüğün ilgili maddelerini detaylı bir şekilde incelemelerinin gerektiğini de kaydeden Galip Sakder: “Aday olacak üyelerimizin başvurularını tüzüğümüzün emrettiği şekilde eksiksiz hazırlamaları gerekmektedir. Divan Başkanlık Kurulumuz başvurular üzerinde gerekli incelemeleri yapacak ve daha sonra kamuoyuna ilan edilecektir” şeklinde açıklamalarda bulundu.