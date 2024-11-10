Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.ANKARA (İGFA) - Terörle mücadeleyi amansız sürdüren Milli Savunma Bakanlığı, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam" paylaşımında bulundu.
Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri2nin Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
Bakanlık, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" mesajı verdi.
Kaynak: igf