Yeni yıl ile birlikte bu hizmetlerin fiyatlarında %44 oranında bir artış bekleniyor, bu nedenle birçok kişi işlemlerini zam öncesi tamamlamak için harekete geçti. Özellikle ehliyet yenileme taleplerinde büyük bir artış yaşanırken, başvuru taleplerinde %40'lık bir artış olduğu gözlemleniyor. Nüfus Müdürlükleri önünde uzun kuyruklar oluştu, randevu bulmak ise her geçen gün zorlaşıyor.

Ehliyetini yenilemek isteyen sürücüler için 2024 yılı sonuna kadar yalnızca 15 TL olan yenileme ücreti, yeni yılda 5 bin TL’yi aşacak. Bu nedenle eski tip ehliyet sahibi olan milyonlarca sürücü, yıl sonuna kadar işlemlerini tamamlamak istiyor. Pasaport harçlarının da aynı oranda artacak olması nedeniyle, pasaport başvuruları da yoğun bir şekilde devam ediyor.

Araç muayenesi konusunda da benzer bir yoğunluk gözleniyor. Araç sahipleri, muayenelerini zam öncesinde yaptırabilmek için randevu alarak muayene istasyonlarına akın ediyor. Bu durum, sürücü kursları ve muayene istasyonları gibi birçok kurumda ciddi bir yoğunluk oluşturdu.

Ankara’da bir sürücü kursu işleten Harun Yılmaz, son bir ayda sürücü kurslarına olan başvuruların iki kat arttığını belirtti ve ehliyet almayı planlayanların işlemlerini aralık ayının ikinci haftasına kadar tamamlaması gerektiğini söyledi.