Hemen her bankaya ait IBAN numarası öğrenme işlemleri birbirinden farklı olarak işlemektedir. Konumuz dahilinde siz ziyaretçilerimiz için özenle hazırlamış olduğumuz Garanti Bankası IBAN no öğrenme işlemleri sadece ilgili banka ile ilgili bilgileri içermektedir. Başka bir bankada IBAN numarası öğrenme yöntemleri ve hiyerarşi sıralaması farklılık gösterebilmektedir. Havale ve EFT işlemleri başta olmak üzere diğer birçok banka işlemleri için gerek duyulan Garanti Bankası IBAN öğrenme yöntemlerini konumuzu sonuna kadar okuyarak öğrenebilirsiniz.

Garanti Bankası IBAN Numarası Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

Garanti Bankası Şubelerinden IBAN Numarası Öğrenme

Garanti Bankası Online İşlemlerden IBAN Numarası Öğrenme

Garanti Bankası Mobil Bankacılık Üzerinden IBAN Numarası Öğrenme

Garanti Bankası ATM’lerinden IBAN Numarası Öğrenme

Garanti Bankası Şubelerinden IBAN Numarası Öğrenme

Türkiye’nin tüm illerinde aktif olarak şube ve merkez binalarına sahip Garanti Bankası, aynı zamanda birçok ilçe genelinde de şube bankacılığını en iyi şekilde yönetiyor. Bu kapsamda IBAN numaranızı öğrenmek için zahmetli de olsa seçime yönelik şubeye giderek burada bulunan personellerle diyalog halinde bulunup IBAN numaranızı öğrenebilirsiniz. Bu işlem için sadece nüfus cüzdanınızın yanınızda olması yeterli olmaktadır.

Garanti Bankası Online İşlemlerden IBAN Numarası Öğrenme

Elinizin altında bir bilgisayar var ise veya mobil cihazlarınızda yer alan tarayıcı uygulamalarını aktif olarak kullanıyorsanız, kolaylıkla IBAN numaranızı öğrenebilirsiniz. Öncelikle Garanti Bankası resmi web sitesine erişim sağlayın. Hemen sağ üst köşede bulunan bireysel veya kurumsal iseniz buna yönelik butona tıklayarak giriş bilgilerinizi girip panele erişim sağlayın. Bazı kişilerin birden fazla banka hesabını bulunuyor. Bu nedenle açılan panel üzerinden “ Hesaplarım ” sekmesine giderek burada istediğiniz IBAN numarasına ait banka hesabı ibaresine tıklayarak IBAN no öğrenme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti Bankası Mobil Bankacılık Üzerinden IBAN Numarası Öğrenme

Mobil cihazınızın işletim sistemini göz önünde bulundurarak Play Store veya App Store mağazalarından Garanti BBVA mobil uygulamasını cihazınıza indirin. Sizden istenilen giriş bilgilerini girdikten sonra size ait mobil panele erişin. Hemen üstte yer alan menüdeki “ Hesaplarım ” sekmesine giderek burada IBAN numarasını öğrenmeyi istediğiniz hesaba bir defa dokunarak IBAN numaranızı öğrenebilirsiniz.

Garanti Bankası ATM’lerinden IBAN Numarası Öğrenme

Şube kapsamında veya köşelerde yer alan durağan ATM’lerden de IBAN numaranızı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Garanti Bankasına ait ATM’lerden birine giderek kartınızı yuvaya yerleştirin ve sizden istenilen kart şifrenizi girerek ilerleyin. Ana işlem ekranına eriştikten sonra sırasıyla Hesap İşlemleri > Vadesiz TL Hesaplarım bölümüne girerek burada IBAN numarasını öğrenmek istediğiniz hesaba tıklayarak IBAN numarası öğrenme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Garanti Bankası Müşteri No Öğrenme