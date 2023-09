Ankara’da 1946 yılında kurulmuş olan Garanti Bankası, ülkenin ikinci özel en büyük bankasıdır. 1946 yılından itibaren hizmet vermeye devam eden Garanti Bankası Çalışma Saatleri aynıdır. Şube ve şube dışındaki diğer tüm bankacılık kanalları ile hizmet vermeye devam eden banka, kurumsal, bireysel, ticari ve işletme ile internet bankacılığı hizmetlerini sürdürmeye büyük yenilikler ile devam ediyor.

Garanti Bankası yaygın şube ve ATM’leri ile hızlı ve kolay bankacılık hizmetleri sürdürmeye devam ederken mesai saatleri içerisinde nitelikli personelleri ile şubelerinde müşterilerinin soru ve işlemlerine çözüm sağlıyor. Garanti Bankası Çalışma Saatleri hafta içi 09:00 ile 12:30 ve 13:30 ile 17:00 saatleri arasındadır. Bu saatler içerisinde bankanın şubelerini ziyaret ederek bankacılık işlemleri yürütülebilir. Merkezi alanlarda bulunan şubeler ve havalimanları, sınır kapıları ve alışveriş merkezleri gibi alanlarda bulunan şubeler öğle saatleri içerisinde de hizmet vermektedir.

Mesai saatleri dışında ve hafta sonları bankacılık işlemlerine yanıt bulmak isten banka müşterileri diğer bankacılık kanalları aracılığı ile hızlı, güvenli ve kolay menü seçenekleri ile işlemlerini kesintisiz bir şekilde yürütebilirler. İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, telefon bankacılığı, ATM ve SMS bankacılığı kanalları ile talep edilen tüm işlemler rahatlıkla gerçekleştirilebilir.

Günün her saatinde ve her alandan hizmet veren Garanti Bankası telefon bankacılığı işlemleri için de 444 0 333 Alo Garanti ile Türkiye’nin her yerinden arama gerçekleştirebilirler. Müşteri hizmetleri aracılığı ile ya da sesli yanıt sistemi üzerinden herhangi bir tuşlama işlemi yapılmadan sadece konuşarak istenilen menüye ilerleyebilir ve işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir.