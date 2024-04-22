İKSV 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında hayata geçen Garanti BBVA Caz Sohbetleri, 30 Nisan’da Nino Varon söyleşisiyle başlıyor.

Temmuz ayında gerçekleşecek 31. İstanbul Caz Festivali kapsamında Nisan ve Mayıs aylarında Garanti BBVA Caz Sohbetleri başlığı altında bir söyleşi serisi düzenleniyor. Garanti BBVA sponsorluğunda ve Bankanın kurucusu ve daimi destekçisi olduğu Salt’ın ev sahipliğinde düzenlenecek söyleşilerde müzisyenler, müzik yazarları ve sektörün önde gelen isimleri Türkiye’de caz ve güncel müziğin gelişimi ve müzikte güncel meseleleri değerlendirecek.

Söyleşi serisinin ilkine müzik yazarı ve eleştirmen Murat Meriç moderatörlüğünde besteci, müzisyen ve Türkiye’nin ilk caz albümü Jazz Semai’nin de yapımcısı Nino Varon konuk oluyor. 30 Nisan Salı günü 30 Nisan Salı günü saat 18.30’da Salt Beyoğlu Açık Sinema’da gerçekleşecek söyleşide Nino Varon’un Türkçe Pop’tan Jazz Semai’ye müzik yolculuğu sanatseverlerle buluşacak.