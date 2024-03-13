Gastrit tedavisi özel nedene bağlıdır. Nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlar veya alkolün neden olduğu akut gastrit, bu maddelerin kullanılmasının durdurulmasıyla rahatlatılabilir.

Gastrit tedavisinde kullanılan ilaçlar şunlardır:

H. pylori öldürmek için antibiyotik ilaçlar. Sindirim sisteminizdeki H. pylori için, doktorunuz bakteriyi öldürmek için klaritromisin (Biaxin) ve amoksisilin (Amoxil, Augmentin, diğerleri) veya metronidazol (Flagyl) gibi bir antibiyotik kombinasyonunu önerebilir. Genellikle yedi ila 14 gün boyunca tam antibiyotik reçetesini aldığınızdan emin olun.

Asit üretimini engelleyen ve iyileşmeyi destekleyen ilaçlar. Proton pompa inhibitörleri, asit üreten hücrelerin parçalarının etkisini engelleyerek asiti azaltır. Bu ilaçlar reçete ve reçetesiz ilaçlar omeprazol (Prilosec), lansoprazol (Prevacid), rabeprazol (Aciphex), esomeprazol (Nexium), dexlansoprazol (Dexilant) ve pantoprazol (Protonix) içerir.Özellikle yüksek dozlarda proton pompa inhibitörlerinin uzun süreli kullanımı kalça, el bileği ve omurga kırığı riskinizi artırabilir. Doktorunuza bir kalsiyum desteğinin bu riski azaltıp azaltmadığını sorun.

Asit üretimini azaltmak için ilaçlar. Asit blokerleri – aynı zamanda histamin (H-2) blokerleri olarak da adlandırılır – gastrit ağrısını hafifleten ve iyileşmeyi teşvik eden sindirim sisteminize verilen asit miktarını azaltır. Reçeteli veya reçetesiz olarak satılan asit blokörleri arasında ranitidin (Zantac), famotidin (Pepcid), simetidin (Tagamet HB) ve nizatidin (Axid AR) bulunur.

Mide asidini nötralize eden antasitler. Doktorunuz ilaç uygulamanızda bir antasit içerebilir. Antasitler mevcut mide asidini nötralize eder ve hızlı ağrı giderimi sağlayabilir. Yan etkiler ana bileşenlere bağlı olarak kabızlık veya ishal içerebilir.

Gastrite Ne İyi Gelir?

1. Mısır Anason

Mısır anason doğal bir anti-asit olduğundan, gastrit için yararlı bir bitkidir. Mide mukoza zarını hafifleten ve aşırı asit oluşumunu azaltan, hazımsızlık, mide bulantısı ve şişlik olan mısır yosunu tohumları da iyidir. Buna göre;

1 çay kaşığı mısır anason çekirdeği 1 tatlı kaşığı kurutulmuş zencefil tozu, az miktarda siyah tuz ile karıştırılır. Daha sonra bu karışımın 1 çay kaşığı alın ve günde 3 kez bir bardak suya, sıcak suya vb.

Başka bir şekilde, 1 çay kaşığı mısır anason tozu, yarım çay kaşığı siyah tuz ekleyin ve bir bardak su ekleyin. Bu karışımı günde iki kez yapıyoruz.

Ya da 2 çay kaşığı kaynamış su ekleyin, 4 çay kaşığı mısır anason tohumu ekleyin ve su yarıya düşene kadar bekleyin. Sonra bu karışımı elemek ve günde iki kez yarım bardak aldık.

Gastrit belirtilerinizi geçene kadar bu yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsiniz.

2.Zencefil

Taze, kurutulmuş ve toz zencefil

Zencefil, anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğu için, gastrit tedavisinde etkilidir, inflamasyonu azaltır ve enfeksiyon tedavisinde etkilidir. Aynı zamanda zencefil, karın ağrısı, gaz, hazımsızlık, mide bulantısı ve şişkinlik de iyidir. Buna göre;

Taze çekilmiş zencefil ve bir bardak kaynamış su bir çay kaşığı karıştırın. Hamur için 10 dakika bekleyin. Sonra süzgeçten geçirin ve biraz bal ekleyin. Bu karışımı yaklaşık bir hafta boyunca günde 2-3 kez karıştırıyoruz.

Alternatif olarak, yemeklerden önce günde iki kez, bir hafta boyunca yarım çorba kaşığı zencefil suyu ve su tüketin.

Ya da ağzınızda küçük bir zencefil veya zencefil kapsülü çiğneyerek gastrit belirtilerini rahatlatabilirsiniz.

NOT: Zencefil bir kan tinerdir ve yüksek tansiyon ilaçlarını engelleyebilir.

3.Yoğurt



Yoğurt, birçok yönden sağlıklı bir seçimdir ve gastrit için özellikle yararlıdır. Probiyotiklerin varlığında yoğurt gastrik astarı gastrite neden olan H. pylori bakterilerine karşı korur. Ayrıca yoğurt, enfeksiyonun hızla yenilmesine izin vererek vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Buna göre;

Her gün 2-3 kase sade probiyotik yoğurt yemeniz, gastrit tedavisine yardımcı olacaktır.

Ayrıca, yoğurdun içine muz ve bal da ekleyebilir ve bu şekilde günde 2-3 defa tüketebilirsiniz.

4.Papatya Çayı



Papatya çayı da gastritte çok yararlı bir şifa kaynağıdır. Zengin esans yağ içeriği nedeniyle sindirim sistemine faydalı olan papatya çayı, bağırsak duvarlarını yatıştırmaya, ani acıyı hafifletmeye ve gaz oluşumunu azaltmaya yardımcı olur. Ek olarak papatya çayı, mide inflamasyonu ve ülser riskini azaltır. Buna göre;

2 çay kaşığı kurutulmuş papatya çiçeklerini 1 bardak sıcak su içine ekleyiniz.

Daha sonra 5-10 dakika kadar ağzı kapalı şekilde bekletiniz.

Ardından süzgüden geçirip içerisine bir miktar bal ekleyiniz.

Bu karışımı bir hafta boyunca günde birkaç defa içiniz.

NOT: İçeriğindeki aktif bileşenlerin yok olmaması açısından çok fazla kaynatmadan içiniz.



5.Nane



Nane, anti-inflamatuar, anti-bakteriyel ve anti-pazmodik özelliklerine bağlı olarak gastrit tedavisine yardımcı oluyor. Aynı zamanda, nane mide astarındaki iltihabı azaltır, mide bulantısını yatıştırır ve hazımsızlık ve mide alımına iyi gelir. Buna göre;

Standart şekillerde satılan nane tabletlerinden alabilirsiniz. Genellikle önerilen miktar günde 2 veya 3 kez bir tablet tüketmektir, ancak en iyi yöntem kullanmadan önce doktora danışmaktır. Bu tabletler ayrıca mide bulantısı için iyidir.

Ya da birkaç adet taze nane yaprağını ağzınızda çiğneyebilir, çorba ve salatalarınıza nane ekleyebilirsiniz.

6.Çilek



Çilek, antioksidan özelliklerinden dolayı gastrit tedavisine yardımcı olur. Ek olarak, mide suyu çilekte bulunan zengin fenolik bileşik yüzünden iyidir. Ayrıca, çilek mide astarındaki iltihap oluşumunu engelleyerek mideyi korur.

1 çorba kaşığı kurutulmuş çilek yaprağını bir bardak sıcak suya ekleyiniz ve 5 dakika boyunca demlenmesini bekleyiniz.

Bu karışımı günde 2-3 defa, gastrit semptomları sakinleşinceye kadar içiniz.

Ya da gün içinde bir miktar çilek tüketmeniz de gastrite iyi gelecektir.

7.Kutsal Fesleğen



Kutsal fesleğen, Hint baharat, özellikle akut gastrit tedavisinde etkilidir. Anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel özellikleri olan Hint balgamı, inflamasyonu azaltmaya ve H. pylori bakterilerinin neden olduğu enfeksiyonu azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda, Hint balgamı ayrıca mide ağrısı, hazımsızlık, kusma ve mide bulantısını tedavi etmeye de yardımcı olur. Buna göre;

Mide ağrınız için, 4-5 adet kutsal fesleğen yaprağını çiğneyebilirsiniz. Bu işlemi en az birkaç hafta boyunca her gün yapınız.

Diğer bir şekilde, 1 çay kaşığı kutsal fesleğen suyu ile 1 çay kaşığı zencefil suyunu ekleyiniz ve bir hafta boyunca, günde 2-3 defa tüketiniz.

Ya da bir hafta boyunca günde üç kez kutsal fesleğen çayı alabilirsin. Kutsal fesleğen çayında, sıcak suya 1 çay kaşığı fesleğen yaprağı ekleyebilir, 5 dakika bekleyip süzebilirsiniz.

8.Rezene



Rezene sindirim sistemini yumuşatmaya yardımcı olur ve gastrointestinal sistemin kaslarını rahatlatır. Bu nedenle gastrit tedavisi için tavsiye edilir. Antispazmodik, anti-inflamatuar ve anti-bakteriyel özelliklerine bağlı olarak, hazımsızlık, mide bulantısı, bağırsak gazı, mide ağrısı ve kusma için iyidir. Buna göre;

1 çay kaşığı rezene tohumunu 1 bardak sıcak su içerisine ekleyiniz ve yaklaşık 10 dakika kadar üzeri kapalı bekleyiniz. Daha sonra süzgeçten geçirerek içerisine bir miktar bal ekleyiniz. Bu karışımı bir hafta boyunca günde 3 defa içiniz.

Ya da yemeklerden sonra bir miktar rezene tohumunu çiğneyerek de, gastrit semptomlarını azaltabilirsiniz.

9.Meyan Kökü



Anti-inflamatuar özelliklerinden dolayı, iltihap ve iltihap oluşumunu azaltabilir ve mide krampları, mide yanıkları ve hazımsızlık gibi birçok mide problemi için iyidir. Ayrıca anaç, midenin iç tabakasını enfeksiyonlardan korur ve ülser ve gastrit riskini azaltmaya yardımcı olur. Bu durumda;

1 çay kaşığı meyan kökü tozunu bir bardak sıcak suya ekleyiniz ve 10 dakika kadar üzeri kapalı bekledikten sonra süzgüden geçiriniz. Bu karışımı bir hafta boyunca, günde 2-3 defa içiniz.

NOT: Herhangi bir ilaç kullanıyorsanız, herhangi bir ürünü mızrak şeklinde veya mızrak şeklinde kullanmadan önce doktorunuza danışın.

10.Patates Suyu

Gastrite iyi bir başka doğal ilaçtır, anti-asit ve iyileştirici özelliklere sahip çiğ patates suyudır. Alkali özellikleri sayesinde patates, mide bulantısı, mide krampları, aşırı gaz ve diğer gastrit semptomlarının giderilmesine yardımcı olur. Buna göre;

1-2 adet çiğ patatesi kabuklarını soyduktan sonra rendeleyiniz.

Daha sonra bu rendelenmiş patateslerin üzerine bir kaşıkla baskı uygulayarak suyunun çıkmasını sağlayınız.

Yarım bardak patates suyunu bir miktar ılık su ile seyreltiniz.

Bu karışımı, 1-2 hafta boyunca, günde 3 defa, yemeklerden 30 dakika önce içiniz.