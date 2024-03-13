Süleymaniye mahallesinde bir evde meydana gelen olayda 1.5 yaşındaki çocuk, yerde bulduğu bulaşık tabletini ısırıp yuttu.

Olay Süleymaniye mahallesi Has sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Evde oyun oynayan 1.5 yaşındaki Yiğit A., yerde bulduğu bulaşık tabletini şeker zannedip ısırdı. O sırada annesi, bebeğin ağzından çıkarmaya çalıştı. Bir süre sonra fenalaşan çocuk, özel araçla İnegöl Devlet hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından çocuk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: FAHRETTİN ENİŞ