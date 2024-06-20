Sosyal belediyecilik hizmetlerini arttırmak için yarışan belediyeler arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri sosyal tesis sayılarını arttırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır Besaş ürünleri ile vatandaşlarına ucuz ekmek hizmeti veriyordu. Daha sonra sosyal tesis açmaya başlayan belediye Atatepe Sosyal Tesisi, Balibey Han Sosyal Tesisi, Buski Sosyal Tesisi ve Dobruca Sosyal Tesisini hayata geçirmişti. Son olarak ta Burfaş kafeler açılarak sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlara kaliteli ürünler daha ekonomik olarak sunulmaya başladı.

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Bu akıma ayak uyduran belediyelerden olan İnegöl Belediyesi Gastro İnegöl adıyla bir sosyal tesis açarak yöresel yemekleri ev yemekleri tadında piyasa değerinin altında vatandaşlarına sunmaya başladı. İnegöl Belediyesi ayrıca Burfaş Kafe olarak açılan Heykel önünde ki sosyal tesisi de Gastro Kafeye çevirdi. Osmangazi Belediyesi 4 çeşit yemeği 80 TL’ye verecek Halk Lokantasını hizmete sokarken, Kestel Belediyesi ise yardıma muhtaç yüzlerce aileye ekmeği ücretsiz verme kararı aldı.

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Peki aynı ürünlerin satıldığı Burfaş Kafe ve Gastro Kafede içecek ve yiyecek ürünleri kaça satılıyor. Hangi sosyal tesiste ürünler daha ucuz? İşte bunu sizler için araştırdık.

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                     ÜRÜNLER

GASTRO İNEGÖL CAFE

BURFAŞ

Espresso

25

35

Americano

25

40

Filtre Kahve

25

40

Latte

25

50

Cappucino

35

50

Flat White

35

50

Mocha

35

55

White Mocha

35

50

Caramel Macchiato

35

50

Sıcak çikolata

35

50

Beyaz çikolata

35

50

Chai Tea Latte

35

50

Pumpkin Spice Latte

40

55

Sweet Berry Latte

35

50

Toffee Nut Latte

40

55

Orange Latte

35

50

Latte Machiato

35

50

Caffe Biscuit

35

50

Red Eye

35

50

Türk Kahvesi

20

30

Duble Türk Kahvesi

30

40

Yeşil Çay

35

45

Yaseminli yeşil çay

40

50

Elma tarçınlı çay

35

45

Kuşburnu

40

50

Karışık Meyve

35

45

Çilek çayı

35

45

Çay

10

10

Soda

10

10

Kaşar peynirli poğaça

15

20

Beyaz peynirli poğaça

15

20

Dereotlu peynirli poğaça

15

20

Zeytinli açma

17

22

Patatesli peynirli örgülü açma

17

22

Kaşar peynirli tost

45

55

Karışık tost

50

60

Üç peynirli tost

50

60

Üç peynirli bagel

50

60

Dana jambonlu  kaşar peynirli açma sandiviç

57

55

Ezine peynirli sandviç

65

70

Tavuk fajita sandviç

65

80

Dana jambonlu kaşar peynirli sandviç

57

70

Kavurmalı kaşarlı sandviç

83

90

Dönerli sandviç

89

90

Frambuazlı Cheesecake

65

80

Limonlu Cheesecake

65

80

Karamelli Cheesecake

65

80

Cremy Cheesecake

65

80

Çikolatalı Cheesecake

65

80

Kara orman pasta

60

70

Tiramisu pasta 

57

70

Elmalı tart

58

70

Çikolatalı pasta

60

70

Kahveli pasta

60

70

Havuçlu kek

42

55

Limonlu kek

42

55

Çikolatalı kek

42

55

Çikolatalı browni

47

60

Chocalatte chery muffin

42

55

Karamelli fındıklı muffin

42

55

Çikolata parçalı cookie

42

55

Çikolatalı cookie

42

55

Cup browni

50

60

Cup mini cookie

50

60

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Kaynak: ÖZNUR DEDE