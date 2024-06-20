Sosyal belediyecilik hizmetlerini arttırmak için yarışan belediyeler arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri sosyal tesis sayılarını arttırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır Besaş ürünleri ile vatandaşlarına ucuz ekmek hizmeti veriyordu. Daha sonra sosyal tesis açmaya başlayan belediye Atatepe Sosyal Tesisi, Balibey Han Sosyal Tesisi, Buski Sosyal Tesisi ve Dobruca Sosyal Tesisini hayata geçirmişti. Son olarak ta Burfaş kafeler açılarak sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlara kaliteli ürünler daha ekonomik olarak sunulmaya başladı.
Bu akıma ayak uyduran belediyelerden olan İnegöl Belediyesi Gastro İnegöl adıyla bir sosyal tesis açarak yöresel yemekleri ev yemekleri tadında piyasa değerinin altında vatandaşlarına sunmaya başladı. İnegöl Belediyesi ayrıca Burfaş Kafe olarak açılan Heykel önünde ki sosyal tesisi de Gastro Kafeye çevirdi. Osmangazi Belediyesi 4 çeşit yemeği 80 TL’ye verecek Halk Lokantasını hizmete sokarken, Kestel Belediyesi ise yardıma muhtaç yüzlerce aileye ekmeği ücretsiz verme kararı aldı.
Peki aynı ürünlerin satıldığı Burfaş Kafe ve Gastro Kafede içecek ve yiyecek ürünleri kaça satılıyor. Hangi sosyal tesiste ürünler daha ucuz? İşte bunu sizler için araştırdık.
|
ÜRÜNLER
|
GASTRO İNEGÖL CAFE
|
BURFAŞ
|
25
|
35
|
25
|
40
|
Filtre Kahve
|
25
|
40
|
25
|
50
|
Cappucino
|
35
|
50
|
Flat White
|
35
|
50
|
Mocha
|
35
|
55
|
35
|
50
|
Caramel Macchiato
|
35
|
50
|
Sıcak çikolata
|
35
|
50
|
Beyaz çikolata
|
35
|
50
|
Chai Tea Latte
|
35
|
50
|
Pumpkin Spice Latte
|
40
|
55
|
Sweet Berry Latte
|
35
|
50
|
Toffee Nut Latte
|
40
|
55
|
Orange Latte
|
35
|
50
|
Latte Machiato
|
35
|
50
|
Caffe Biscuit
|
35
|
50
|
Red Eye
|
35
|
50
|
Türk Kahvesi
|
20
|
30
|
Duble Türk Kahvesi
|
30
|
40
|
Yeşil Çay
|
35
|
45
|
Yaseminli yeşil çay
|
40
|
50
|
Elma tarçınlı çay
|
35
|
45
|
Kuşburnu
|
40
|
50
|
Karışık Meyve
|
35
|
45
|
Çilek çayı
|
35
|
45
|
Çay
|
10
|
10
|
Soda
|
10
|
10
|
Kaşar peynirli poğaça
|
15
|
20
|
Beyaz peynirli poğaça
|
15
|
20
|
Dereotlu peynirli poğaça
|
15
|
20
|
Zeytinli açma
|
17
|
22
|
Patatesli peynirli örgülü açma
|
17
|
22
|
Kaşar peynirli tost
|
45
|
55
|
Karışık tost
|
50
|
60
|
Üç peynirli tost
|
50
|
60
|
Üç peynirli bagel
|
50
|
60
|
Dana jambonlu kaşar peynirli açma sandiviç
|
57
|
55
|
Ezine peynirli sandviç
|
65
|
70
|
Tavuk fajita sandviç
|
65
|
80
|
Dana jambonlu kaşar peynirli sandviç
|
57
|
70
|
Kavurmalı kaşarlı sandviç
|
83
|
90
|
Dönerli sandviç
|
89
|
90
|
Frambuazlı Cheesecake
|
65
|
80
|
Limonlu Cheesecake
|
65
|
80
|
Karamelli Cheesecake
|
65
|
80
|
Cremy Cheesecake
|
65
|
80
|
Çikolatalı Cheesecake
|
65
|
80
|
Kara orman pasta
|
60
|
70
|
Tiramisu pasta
|
57
|
70
|
Elmalı tart
|
58
|
70
|
Çikolatalı pasta
|
60
|
70
|
Kahveli pasta
|
60
|
70
|
Havuçlu kek
|
42
|
55
|
Limonlu kek
|
42
|
55
|
Çikolatalı kek
|
42
|
55
|
Çikolatalı browni
|
47
|
60
|
Chocalatte chery muffin
|
42
|
55
|
Karamelli fındıklı muffin
|
42
|
55
|
Çikolata parçalı cookie
|
42
|
55
|
Çikolatalı cookie
|
42
|
55
|
Cup browni
|
50
|
60
|
Cup mini cookie
|
50
|
60