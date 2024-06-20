Sosyal belediyecilik hizmetlerini arttırmak için yarışan belediyeler arasında yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri sosyal tesis sayılarını arttırmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır Besaş ürünleri ile vatandaşlarına ucuz ekmek hizmeti veriyordu. Daha sonra sosyal tesis açmaya başlayan belediye Atatepe Sosyal Tesisi, Balibey Han Sosyal Tesisi, Buski Sosyal Tesisi ve Dobruca Sosyal Tesisini hayata geçirmişti. Son olarak ta Burfaş kafeler açılarak sosyal belediyecilik anlamında vatandaşlara kaliteli ürünler daha ekonomik olarak sunulmaya başladı.

Bu akıma ayak uyduran belediyelerden olan İnegöl Belediyesi Gastro İnegöl adıyla bir sosyal tesis açarak yöresel yemekleri ev yemekleri tadında piyasa değerinin altında vatandaşlarına sunmaya başladı. İnegöl Belediyesi ayrıca Burfaş Kafe olarak açılan Heykel önünde ki sosyal tesisi de Gastro Kafeye çevirdi. Osmangazi Belediyesi 4 çeşit yemeği 80 TL’ye verecek Halk Lokantasını hizmete sokarken, Kestel Belediyesi ise yardıma muhtaç yüzlerce aileye ekmeği ücretsiz verme kararı aldı.

Peki aynı ürünlerin satıldığı Burfaş Kafe ve Gastro Kafede içecek ve yiyecek ürünleri kaça satılıyor. Hangi sosyal tesiste ürünler daha ucuz? İşte bunu sizler için araştırdık.

ÜRÜNLER GASTRO İNEGÖL CAFE BURFAŞ Espresso 25 35 Americano 25 40 Filtre Kahve 25 40 Latte 25 50 Cappucino 35 50 Flat White 35 50 Mocha 35 55 White Mocha 35 50 Caramel Macchiato 35 50 Sıcak çikolata 35 50 Beyaz çikolata 35 50 Chai Tea Latte 35 50 Pumpkin Spice Latte 40 55 Sweet Berry Latte 35 50 Toffee Nut Latte 40 55 Orange Latte 35 50 Latte Machiato 35 50 Caffe Biscuit 35 50 Red Eye 35 50 Türk Kahvesi 20 30 Duble Türk Kahvesi 30 40 Yeşil Çay 35 45 Yaseminli yeşil çay 40 50 Elma tarçınlı çay 35 45 Kuşburnu 40 50 Karışık Meyve 35 45 Çilek çayı 35 45 Çay 10 10 Soda 10 10 Kaşar peynirli poğaça 15 20 Beyaz peynirli poğaça 15 20 Dereotlu peynirli poğaça 15 20 Zeytinli açma 17 22 Patatesli peynirli örgülü açma 17 22 Kaşar peynirli tost 45 55 Karışık tost 50 60 Üç peynirli tost 50 60 Üç peynirli bagel 50 60 Dana jambonlu kaşar peynirli açma sandiviç 57 55 Ezine peynirli sandviç 65 70 Tavuk fajita sandviç 65 80 Dana jambonlu kaşar peynirli sandviç 57 70 Kavurmalı kaşarlı sandviç 83 90 Dönerli sandviç 89 90 Frambuazlı Cheesecake 65 80 Limonlu Cheesecake 65 80 Karamelli Cheesecake 65 80 Cremy Cheesecake 65 80 Çikolatalı Cheesecake 65 80 Kara orman pasta 60 70 Tiramisu pasta 57 70 Elmalı tart 58 70 Çikolatalı pasta 60 70 Kahveli pasta 60 70 Havuçlu kek 42 55 Limonlu kek 42 55 Çikolatalı kek 42 55 Çikolatalı browni 47 60 Chocalatte chery muffin 42 55 Karamelli fındıklı muffin 42 55 Çikolata parçalı cookie 42 55 Çikolatalı cookie 42 55 Cup browni 50 60 Cup mini cookie 50 60