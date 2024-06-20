Edinilen bilgiye göre Kemalpaşa Mahallesi Yeşilyayla sokak ile Okullar Caddesinin kesiştiği kavşakta seyir halinde olan Kerem K. yönetimindeki 16 ADA 646 plakalı otomobil ile İshakpaşa İlk ve Ortaokulu eski Müdürü Serhat Özdemir (64) yönetimindeki 16AJF 803 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Sevda Ö. ile Alptuğ Ö. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Fahrettin Eniş