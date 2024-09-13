Bursa'nın tescilli lezzetlerini uluslararası alanda tanıtmak amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen ‘Gastronomi Festivali’, ‘Damağımdaki Bursa’ temasıyla başladı. Festival, zengin programıyla 3 gün boyunca sürecek etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kortej yürüyüşüyle start verilen festival, konserlerden yarışmalara, rekor denemelerinden usta şeflerin söyleşilerine kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunacak.

Bursa'nın gastronomi potansiyelini gözler önüne seren festival, Merinos Parkı'nda gerçekleşiyor. Festival alanında, Bursa'nın duayen sanatçılarından Müzeyyen Senar ve Zeki Müren'in isimleri verilen çarşı bölgelerinde, ziyaretçilere farklı lezzetler sunulacak. Bursa Üreten Kadınlar Sokağı'nda ise kadın dernekleri ve kooperatifler, kendi ürettikleri ürünleri sergileyecek. Ayrıca, festivalde 7 farklı ülke ve 10 farklı şehirden katılımcılar yer alırken, 17 ilçe belediyesi de stantlarıyla festivalde bulunacak.

Festival kapsamında oluşturulan ‘Bursa Lezzetleri ve Gastronomi Müzesi’ ziyaretçilere görsel bir şölen sunacak. Bilimsel oturumlar, atölyeler ve renkli yarışmalar da festivale dahil edilecek. Bursa'ya özgü geleneklerin sahneleneceği etkinlikler arasında tavuk alma ritüeli gibi örnekler yer alacak. Ayrıca, Bursalı sanatçılar Oğuzhan Koç ve Fettah Can’ın performansları festivalin önemli etkinlikleri arasında.

Festival, Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, turizm profesyonelleri, şefler ve vatandaşlar yürüyüşe katıldı. Başkan Mustafa Bozbey, festivalin Bursa'nın gastronomi yaşamına önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, "Uluslararası boyutta gerçekleştirilen festival, üç gün boyunca Bursa'nın gastronomi zenginliğini ülke ve şehir dışından gelen misafirlere gösterecek. Sürprizlerle dolu festivalimize tüm Bursalıları davet ediyorum" dedi.

Kortejin ardından, Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri Merinos Parkı'nda açılış kurdelesini keserek festivalin startını verdiler. Festival alanını ziyaret eden Başkan Bozbey ve eşi, Bursa Üreten Kadınlar Sokağı ve Yabancı Kardeş Şehir stantlarını gezdi, yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu ve vatandaşlarla sohbet etti.