Bursa'nın farklı ilçelerini gezip, yöresel lezzetleri tanıtan ‘Gastronomi Tırı’nın bu seferki durağı Nilüfer olurken, etkinlikte Nilüfer Belediye Başkan Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir kentin tescilli lezzeti enginar ile pilav yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi 3’üncü Bursa Gastronomi Festivalini bu yıl ‘Damağımdaki Bursa’ temasıyla 13-15 Eylül tarihleri arasında Merinos Park'ta gerçekleştirecek. Festival öncesinde kentin lezzetlerini ilçelerle buluşturmak ve Bursalıları festivale davet etmek için ‘Gastronomi Tırı’ yollara çıktı. İlçe ilçe gezen Gastronomi Tırı’nın durağı bu kez Nilüfer oldu.

Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde Görükle Spor Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik, büyük ilgi gördü. Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilbel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri Resul Tarman, Ekrem Erk, Furkan Yavuz, Dumlupınar Mahalle Muhtarı Mustafa Aktaş ve mahalle sakinleri katıldı.

‘Mobil Bursa Gastronomi Mutfağı’ndaki programda Ünlü Şef Dr. Esat Özata ve Barış Uysal Bursa mutfağı ve yerel lezzetler ile ilgili önemli bilgiler verdi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir ise Bursa'nın coğrafi işaretli lezzetlerinden ‘enginarlı pilav’ yemeğini hazırladı.

Yemeğin hazırlanması sırasında onlara enginarı ile ünlü Hasanağa Mahallesi’nin Kadın Dayanışma Yardımlaşma Derneği Başkanı Neşe Erken de eşlik etti. Başkan Şadi Özdemir ve eşi, Bursa mutfağının önemli yemeğini başarıyla sundu. Bursa mutfağının eşsiz lezzeti, katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü. Enginarlı pilav, daha sonra vatandaşlara ikram edildi.

Enginarın Bursa’nın tescilli lezzeti olduğunu hatırlatan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, üretiminin son yıllarda düştüğünü söyledi. Bu oranı artırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, kooperatif kuracaklarını ve üretim ile satışı destekleyeceklerini vurguladı. Tarım ve üretiminin önemine işaret eden Başkan Şadi Özdemir, “Mottomuz Nilüfer’in köylüsü, Nilüfer’in efendisi olacak” dedi.

Program sırasında Nilüfer’de faaliyet gösteren kadın dayanışma, yardımlaşma, kültür ve kalkındırma dernekleri, ürettikleri ürünleri kurdukları stantlarda sergiledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası da seslendirdikleri parçalarla programa renk kattı.