İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, Saymaz hakkında 21 Mart’ta verilen ev hapsi tedbiri, adli kontrol şartlarına çevrildi. Buna göre Saymaz, haftada bir gün karakola giderek imza verecek ve yurt dışına çıkamayacak.

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili yürütülen soruşturmada Saymaz’ın, dönemin önde gelen isimlerinden Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Mücella Yapıcı ile yoğun irtibatı olduğu öne sürülmüştü. Savcılık, gazetecinin sosyal medya hesaplarında çok sayıda paylaşımda bulunduğunu, bu paylaşımların kamuoyunu kolluk kuvvetlerine karşı provoke etmeye yönelik olduğunu iddia etmişti.

Ayrıca, Kavala’nın internet sitesi ve kurulması planlanan televizyon kanalıyla ilgili Saymaz’la yaptığı görüşmelerin tespit edildiği belirtilmişti. Tüm bu iddialar doğrultusunda Saymaz hakkında, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti. Soruşturma kapsamında uygulanan ev hapsi tedbiri ise alınan son kararla sona ermiş oldu.