Türkiye Gazeteciler Sendikası üye ve eğitmenleri, Edirne’deki meslektaşlarıyla bir araya gelerek, ‘Gazetecilik, Yeni Medya ve Haklarımız’ konulu eğitim gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) tarafından Edirne’de ‘Gazetecilik, Yeni Medya ve Haklarımız’ konulu eğitim düzenlendi.

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) işbirliğinde düzenlenen eğitimde, TGS Akademi eğitmenleri Edirneli meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Yeni medya, yapay zeka ve gazetecilik konularında TGS Akademi eğitmeni Orhan Şener, gazetecinin hukuki hakları konusunda Av. Ülkü Şahin ve sendikal örgütlenme konusunda da TGS Başkanı Gökhan Durmuş Edirneli gazetecilere eğitim verdi.

TGS Başkanı Gökhan Durmuş, gerçekleştirdikleri eğitimlerle gazetecilerin dayanışma ve birlikteliklerini daha etkili hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Başkan Durmuş, “Bugün Edirne’deyiz. Edirne’de gazeteci meslektaşlarımız ile birlikte sektörü ve gazeteciliği konuştuk. Haklarımızı ve değişimi konuştuk. Medya sektörü ciddi bir değişim içerisinde ve biz gazeteciler buna ne kadar ayak uydurabiliyoruz, ne kadar ayak uydurmamız gerekiyor, yapay zekalar bizim için bir tehdit mi yoksa gazetecilik açısından kendimizi başka bir noktaya taşımamıza bir vesile mi olacak bunları konuştuk. ‘Gazetecilerin hakları nelerdir?’ bunların üzerine konuştuk. En önemlisi de bu mesleği yeniden saygın bir hale getirebilmek. Gazeteciliğin bir kamu hizmeti olduğunu yeniden kabullendirmemiz için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Türkiye’de meslek örgütlerinin, sendikaların nasıl davranması gerekiyor? Bunların üzerine hoş, tatlı sohbetler gerçekleştirdik. Türkiye Gazeteciler Sendikası, İstanbul merkezli olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde bu tarz eğitimlerle, hem gazetecileri eğitiyor hem de onların dayanışmasını, birlikteliğini daha etkili hale getirmeye çalışıyor. Edirne’ye bir kez daha geleceğiz.” diye konuştu.

Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan ise, TGS Akademi’ye düzenledikleri eğitimlerden dolayı teşekkür etti.