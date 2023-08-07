Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Başkanı Fatma Şahin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında yüzde birlik dilime giren öğrenciler ve aileleriyle buluştu.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kahvaltı programında Başkan Fatma Şahin, derece alan öğrencileri tebrik ederek para ödülü ve bisiklet hediye etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, yaşanan felaketin ardından eğitimdeki başarı sonucuna mutluluğunu dile getirerek, “Bu salonda gelecek, mutluluk, strateji, umut uçuşuyor. Bu salonda bu güzelliği bize yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm çocuklarımıza. Çok uzun yoldan geldiniz, çabaladınız, gayret ettiniz. Bu coğrafyanın çocukları çok çalışmak zorunda. Annelik çok önemli, babalık çok önemli. Ailelerimiz iyi ki varsınız” diye konuştu.

EĞİTİM ŞEHRİNİ TABANA YAYMAK ZORUNDAYIZ

Eğitim şehri Gaziantep olmak için bütün çalışmaları desteklediğini vurgulayan Başkan Şahin, “Yola çıkarken eğitimde, sağlıkta, emniyette, güvenlikte önce insan dedik. Ama en önemlisi eğitim. Eğitim olmazsa olmuyor. Biz herhangi bir şehir değiliz. Siz de herhangi bir çocuk değilsiniz. Size ihtiyacımız var. Gelecek sizin elinizde. Bizim iyi sosyologlara, öğretmenlere, komutanlara, bizim her yönden en iyisi olan doktorlara ihtiyacımız var. Genetik olarak bu çocuğun neye bilgisi, yeteneği varsa o çocuğu ona göre yetişmesi gerekiyor. Onun için koyduğumuz hedef çok önemli. Eğitim şehri olacağız. Siz başarmak zorundasınız. Eğitim şehrini tabana yaymak zorundayız. Gaziantep Büyükşehir olarak hep inandığım bir şey var. Biz eğitim ordusunun emrindeyiz" dedi.

Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkın, Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin öğrencilere her türlü imkanı sunduklarını belirtirken, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, da eğitimin en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade ederek aileleri, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.