Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, Ağaçhisar Mahallesi ana yolunun kenarında saat 10.30'da çıkan yangın, hızla büyümeye başladı. Ancak, vatandaşların dikkati sayesinde yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, alevleri etkili bir müdahale ile söndürdü.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen yangın faciası, Ağaçhisar Mahallesi ana yolunun kıyısında dehşete neden oldu. Neyse ki, çevredeki vatandaşların özenli dikkati ve hızlı hareketi sayesinde, alevler ormanlık alana sıçramadan önce kontrol altına alındı. Yangını gören vatandaşlar derhal durumu Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber vererek, olası bir felaketi önlemiş oldular. İtfaiye ekipleri, yerinde ve zamanında müdahaleleriyle yangını etkisiz hale getirerek çevre ve doğa için büyük bir tehlikeyi engelledi.