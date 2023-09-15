Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Başkanı Fatma Şahin, 16 branşta Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye derecesi kazanan 200 sporcuyla bir araya geldi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi’nde (MSM) düzenlenen kahvaltı programına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik de katıldı. Programda GBB Spor Kulübü’nün 2019 ile 2023 yılları arasına yapılan faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Programda 2019 yılından itibaren toplamda 11 spor salonu, 13 yüzme havuzu, 2 futbol sahası, 1 tenis kompleksinin şehre kazandırıldığı, yeni yapılan Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu ve 2 futbol sahası tesisi için ise çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sporcularının; 1 kupa, 81 ulusal ve 3 uluslararası madalya kazanırken 34 branşta bin 971 ulusal, 190 uluslararası madalya, 171 kupa ve 4 altın kemer ile şehre gurur yaşattığı ifade edildi.

ŞAHİN: BU TAKIM KARINCALAR GİBİ ÇALIŞIP DEV ESERLER BIRAKAN BİR TAKIM

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açılış konuşmasında şampiyon sporcuları tebrik ederek, “Sizlerle birlikte bu salonda yeni hedefimize doğru kilitlendik. Bu iş döngüsel bir sistem. Neye kıymet verirsen ona bütçe vermen lazım. Biz gayretten sorumluyuz sevgili gençler. Bu takım karıncalar gibi çalışıp dev eserler bırakan bir takımdır. Biz böyleyiz. Biz bunu başarmak zorundayız. Bizim başka çaremiz yok. En iyisi olacağız. Hiç vazgeçmeyin” diye konuştu.

GÜL: EN BÜYÜK YATIRIM GENÇLERE OLAN YATIRIMDIR

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, en büyük yatırımın gençlere yatırım olduğunu belirterek, “Bugün bizim için en anlamlı çalışmaların başında gelen gençlerle ve sporla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her şeyi yapabilirsiniz yollar, köprüler, tüneller, havalimanları. Ama en büyük yatırım gençlere yatırım. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mustafa Özdal, “Gaziantep Üniversitesi olarak başarılı olan tüm sporculara yetenek sınavında artık ek puan veriyoruz. Parlayan bu şehrin derece sahiplerini desteklemeliyiz. Bizim için değerlisiniz.” dedi.

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdulkadir Gözegir, Gaziantep’te sporun bir Fatma Şahin idolüyle yükseldiğini ifade ederek, “Onun düşüncesi, onun açtığı yolda biz hep başarılı olmaya çalıştık. İşte buradaki kardeşlerimle bunun semeresini görüyoruz” diye aktardı.