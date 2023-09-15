İnegöl Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Girgin, yağlık ayçiçeği avans alım fiyatlarını açıkladı.

Gazetemize açıklamada bulunan İnegöl Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Ali Rıza Girgin, "Kooperatifimizde Ayçiçek alımlarımız başlamış olup, ortaklarımıza hizmet anlayışı çerçevesinde devam etmektedir” dedi.

Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinin, ortaklarından aldığı güçle mevcut piyasa koşullarını yukarıya taşıyarak, yağlık ayçekirdeği fiyatlarını belirlediğini kaydeden Başkan Ali Rıza Girgin, “Trakya Birliğimiz tarafından 15 Eylül 2023 tarihi itibari belirlenen fiyatlar şu şekildedir. Yüzde 33 için 12,075, yüzde 34 için 12,450, yüzde 35 için 12,825, yüzde 36 için 13,200, yüzde 37 için 13,425, yüzde 38 13,650, yüzde 39 için 13,875, yüzde 40 için 14,100, yüzde 41 için 14,325, yüzde 42 için 14,550, yüzde 43 için 14,775, yüzde 44 için 15,000, yüzde 45 için 15,225, yüzde 46 için 15,450, yüzde 47 için 15,675, yüzde 48 için 15,900, yüzde 49 için 16,125 ve yüzde 50 için 16,350 TL olarak belirlenerek alımlara başlanmıştır. Açıklanan fiyat, avans fiyatı olup ortaklarımızın memnuniyetini artırmaya yönelik gayretimiz sürecektir. Fiyatlarımızın Trakya Birliğimize ve tüm kooperatif ortaklarına hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.