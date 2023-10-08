Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 9 yılda şehre 40 spor tesisi kazandırıldı.GAZİANTEP (İGFA) - “Spor şehri Gaziantep” mottosundan hareket ederek Gaziantep’in günlük yaşamında sporu ve hareketli yaşamı daimi kılmayı amaçlayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2014 yılında bu yana devreye soktuğu spor tesislerinde 20’nin üzerinde farklı branşta yüzbinlerce Gazi şehirli sporsevere hizmet veriyor.

2014 yılında göreve geldiği günden itibaren ‘spor’ alanındaki projelere ağırlık veren Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öncülüğünde şehre 40 spor tesisi kazandırıldı.

Bu kapsamda Beykent, Dumlupınar, Ertuğrul Gazi, Fıstıklık, İncilikaya, Mehmet Vehbi Dinçerler, Kuzeyşehir, Perilikaya, Talat Özkarslı, Ulaş, Yeşilevler, Alaeddin Yavaşça gibi çok amaçlı spor salonlarında bir yıl içerisinde badminton, basketbol, güreş, halter, judo, karate, masa tenisi, kick boks, may thai, okçuluk, tekvando, voleybol, akıl ve zeka oyunları, jimnastik, futsal, zumba ve flor curling gibi farklı branşlarda yaklaşık 50 bin kişiye hizmet verildi.

Spor salonlarına gösterilen ilgiyi yüzme havuzları izledi. Buna göre, Yeditepe, Kamil Ocak, Gazikent, Gaziler, Ertuğrul Gazi, 8 Şubat, Nizip Mustafa Cengiz, Oğuzeli, Karkamış, Araban, Nurdağı ve İslahiye yüzme havuzlarında ise yine 50 binin üzerinde Gazi şehirliye 1 yıl içerisinde çeşitli yüzme eğitimleri ve spor yapma imkanı tanındı.

Gaziantep Büyükşehir’e bağlı Hasan Doğan, Hasan Celal Güzel, Batur ve Gazikent futbol sahalarında da yaklaşık 5 bin kişiye belli yaş kategorilerine göre antrönerler eşliğinde antrenman fırsatı sunuldu.

Öte yandan Doğa akademisi, Erikçe Macera Parkı ile Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi gibi sağlık ve çevre dostu temalı alanlarda sosyal ve sportif aktivitelerle uzun yaşamın ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmanın sırları paylaşılıyor.