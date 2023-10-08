Gölcük’te ulaşım konforunu artıracak projeler hayata geçiyor. Bu çerçevede, Kazım Karabekir Caddesi, Sivritepe, Eriklitepe, Nüzhetiye-Hasaneyn grup köy yolunda üstyapı çalışmalarını tamamlanırken, Hasaneyn-Hisareyn yolunda ise çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Kazım Karabekir Caddesini asfaltladı. D-130 kara yolu Ulaşlı mevkiindeki dönel kavşaktan Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ne ulaşımın sağlandığı 750 metre uzunluğundaki Kazım Karabekir Caddesi’nde ise asfaltlama tamamlandı. Ekipler şu an bölgede yaya kaldırım imalatlarına devam ediyor.

Gölcük Sivritepe bölgesinde de üstyapı çalışmaları tamamlandı. Bu çerçevede, Eriklitepe Tabiat Parkının etrafından dolanarak Bursa istikametine devam eden 1,5 kilometre uzunluğunda yeni bir yol yapıldı. Böylece Eriklitepe Tabiat Parkı içerisine girmeden Bursa istikametine devam edecek araçlar için alternatif bir güzergah oluşturulmuş oldu.

Altyapı çalışmaları sebebiyle bozulmaların meydana geldiği 3 kilometre uzunluğundaki Gölcük ilçesi Nüzhetiye-Hasaneyn grup köy yolu da asfaltlanarak yenilendi. Deformasyonların olduğu eski yol trimer kazısı ile kazınarak söküldü, yerine yeni asfalt serimi yapıldı. Hasaneyn köyünden Hisareyn köyüne ulaşımın sağlandığı köy yolunda da Büyükşehir ekipleri tarafından üstyapı çalışmalarına başlandı. 3 kilometre uzunluğundaki Hasaneyn-Hisareyn yolu da asfaltlanarak yenilenecek.