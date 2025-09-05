Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, Zabıta Teşkilatı’nın 199. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, zabıta personelini ağırladı. Zabıtanın şehrin düzeni, vatandaşların huzuru ve güvenliği için üstlendiği sorumluluğa dikkat çeken Karadeniz, fedakarca yürütülen çalışmalardan dolayı personele teşekkür etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Zabıta Haftası dolayısıyla Su Kemeri Sosyal Tesisi’nde bir program düzenledi. Programa katılan Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, personelin Zabıta Haftası’nı kutlayarak, her gün sahada üstlendikleri zor görevin önemine vurgu yaptı. Belediye personelinin huzurlu bir çalışma ortamına sahip olmasının, ilçeye verilen hizmetin kalitesini doğrudan etkilediğini ifade eden Karadeniz, görevini özveriyle sürdüren tüm zabıta personelini tebrik etti.

"Her birinize emeğiniz için teşekkür ediyorum"

Programda konuşan Karadeniz, "Zor bir görev icra ediyorsunuz. Sırtınızda devletin üniformasını taşıyorsunuz. İnsanlar sizi gördüklerinde Gaziosmanpaşa Belediyesi’nden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni hatırlıyor. Dolayısıyla biz görev süremiz boyunca sizin işlerinizi kolaylaştırmak için gayret edeceğiz. Biliyoruz ki belediye personelimiz mutlu olmazsa, huzurlu bir ortamda çalışmazsa Gaziosmanpaşa’ya da güzel hizmet edemezler. Her birinize emeğiniz için teşekkür ediyorum. Zabıta Haftanızı tebrik ediyorum" dedi.