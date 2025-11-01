Esenler Belediyesi, bu yıl ilk kez Uluslararası Yazarlar Buluşması, Dijital Dönemde Yazarlık konulu program düzenledi. Rami Kütüphanesinde ki etkinlikte konuşan Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, "Yapay zeka birçok şeyi tehdit ediyor. Bunlardan bir tanesi yazarlıktır. Yazarlarımız, bundan çok endişe ediyorlar" dedi.

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde, Rami Kütüphanesi ve İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliğinin katkılarıyla 1’inci Uluslararası Yazarlar Buluşması, Dijital Dönemde Yazarlık temasıyla gerçekleştirildi. Programa, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı, Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, Balkanlardan gelen edebiyatçılar ve akademisyenlerin yanı sıra, davetlilerde katıldı.

"Yapay zeka birçok şeyi tehdit ediyor"

Yapay zekanın edebiyat alanında da kullanıldığına vurgu yapan Rami Kütüphanesi Müdürü Ali Çelik, "Kütüphaneler, bugün sadece bilgiyi muhafaza eden kurumlar değildir. Bu bilginin üretilmesi sürecine de katkı sağlayan, ev sahipliği yaptığı ve paydaşlığına dönüştüğü ortamlardır. Yapay zeka birçok şeyi tehdit ediyor. Bunlardan bir tanesi yazarlıktır. Yazarlarımız, bundan çok endişe ediyorlar. Bunun üzerine kafa yoruyor. Farklı oturumlar ve söyleşiler yapıyor" dedi.

"Dijitalleşme başını aldı gidecek"

Dijitalleşmenin hızına vurgu yapan Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, gençlerin edebiyat alanına giriş yapmasını istedi. Konuşmasına devam eden Yurt, "Dijitalleşme başını aldı gidecek. Ama bizler orta yaş kuşağı olarak ve sizler gibi değerli yazarlar olarak gençlerin beklentilerine nasıl karşılık vereceğiz ve onları okuma sistemi içinde tutmaya devam edeceğiz. Onları okuma sistemi içinde tutmadığımız, ruhu olmayan sadece makineleşmeyle ortaya çıkan bir genciğin olma ihtimali var" şeklinde konuştu.

"Yazarlar buluşmalarını geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz"

Program hakkında bilgi veren Esenler Belediyesi Kültür Yayınları Editörü Halil İbrahim Aygül, "Bugün 1 Kasım Dünya Yazarlar Günü münasebetiyle Rami Kütüphanesinde AYBİR ve Esenler Belediyesi ile Rami Kütüphanesi işbirliğiyle 1’inci uluslararası Yazarlar Buluşması düzenliyoruz. Bu yazarlar buluşmalarını geleneksel hale getirerek her yıl 1 Kasım’da farklı bir konsept de yapmayı düşünüyoruz. Konsept noktasında iki durum söz konusu. Birincisi, coğrafi olarak, uluslararası olması hasebiyle bu yıl Balkanlardan yazarlarımızı ağırladık. Kuzey Makedonya, Yunanistan, Bosna - Hersek, Arnavutluk’tan yazarlarımız ve Türkiye’den çok değerli 8 yazarımız bu oturumda olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından edebiyatçı ve yazarlar sempozyuma başladı. Esenler Belediyesi tarafından yayımlanan dergi, kitap ve derlenen eserlerde edebiyatseverlerin ilgisine sunuldu.