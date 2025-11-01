Bahçelievler Belediyesi, özellikle akşam ve gece saatlerinde işine, okuluna veya evine giderken kendini tedirgin hisseden kadınlar için motosikletli ulaşım desteği hizmetini hayata geçirdi. Belediye bünyesindeki kadın ve erkek zabıta ekipleri, güven timleri, Bahçelievler Belediyesi’nin çağrı merkezini arayarak talepte bulunan kadın vatandaşların yanına gidiyor

Bahçelievler Belediyesi, özellikle akşam ve gece saatlerinde işine, okuluna veya evine giderken kendini tedirgin hisseden kadınlar için motosikletli ulaşım desteği vermeye başladı. Belediye bünyesindeki kadın ve erkek zabıta ekipleri, güven timleri, Bahçelievler Belediyesi’nin çağrı merkezini arayarak talepte bulunan kadın vatandaşların yanına gidiyor. Kadın zabıta görevlileri, kadınları motosikletle bulundukları yerden ev, iş yeri veya gidecekleri yerlere ulaşımlarını sağlıyor. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, belli zamanlarda zabıta ekiplerine moral vermek amacıyla kendi de motosiklet kullanarak onlarla gidiyor.

"Amacımız vatandaşlarımıza, sokaklarımızda, caddelerimize daha güvenli bir ortam sağlamak"

Uygulama hakkında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Belediyemizin başlattığı proje, kadınlar veya genç kızlarımız kendilerini sokakta, caddede, güvende hissetmezlerse bizi aramalarıdır. Motosikletli kadın ekiplerimiz var. Polis arkadaşlarla beraber en kısa zamanda onların bulunduğu noktaya gidiyorlar. Burada tabi ki asıl sorumluluk emniyet kuvvetlerimizde. Biz onlara belediye, zabıta olarak yardımcı oluyoruz. Birisi aradığında kadın bir motosikletli arkadaşın gitmesi veya kadın polisin gitmesi kadını daha rahatlatıyor. Bundaki çıkış noktamız, İstanbul’un çok yerinde var. Hatta yurt dışında da çok haberlerde izlemeye başladık. Toplumda bir güvensizlik var. Bugün Amerika’da gösteriyorlardı. Yurt dışında yapılan anketlerde de yüzde 65 oranında sokakları, caddeleri güvenli bulmuyorlar. Bahçelievler’de bu kadar bir sorun olmasa da kadınlarımızın şöyle bir talebi oldu. Birisinin takip ettiğini düşünüyorlar. Bunu babalarına, eşlerine, kardeşlerine söyleyemiyorlar. Olay büyümesin, kavga olmasın diye. Biz de emniyet teşkilatımızla beraber halletmek istedik. Kadın polislerin, kadın zabıtaların gitmesi çok daha iyi oluyor. Erkek arkadaşlar da gidiyor. Amacımız vatandaşlarımıza, sokaklarımızda, caddelerimize daha güvenli bir ortam sağlamak. Hedefimiz bu. Çok memnunlar. Bir telefonumuz var. 444 0 311 çağrı merkezini aradıkları gibi ‘Ben kendimi güvende hissetmiyorum’ dediğinde arkadaşlarımız 5 dakika içerisinde orada oluyorlar. Bende de bir motosiklet hevesi var. Kendim de kullanırım. Onlara moral takviyesi yaparım. Bazen beraber kullanıyoruz." Diye konuştu.

"Kadınların, kadınlarla güvenli yolculuk yapması onlara güven veriyor"

Uygulamayı anlatan Bahçelievler Belediyesi Zabıta görevlisi Şeyda Karadağ, "Bahçelievler Kadın Kartalı olarak görev yapmaktayım. Görevimiz bize çağrı merkezinden gelir. Çağrı merkezi üzerinden adres bilgisi anonsu gelir. Direkt, ivedi bir şekilde komşularımızın yanına gideriz. Gittiğimizde güvenli bir şekilde yardımcı olmaya çalışırız. Kadınların, kadınları görmesi, kadınlarla güvenli yolculuk yapması hem onlara güven veriyor hem biz komşularımıza hizmet vermekten onur duyuyoruz. Motosiklet ile daha hızlı bir şekilde gidebiliyoruz. Daha hızlı ulaşımı sağlıyoruz. Güvenlik için kasklarını, bonelerini sağlıyoruz" dedi.

"Güvende hissetmediğim zaman kadın zabıtalarımızı arıyorum ve bize çok yardımcı oluyorlar"

Uygulamadan yararlanan vatandaş Dilara Işkın’da, "Bahçelievler’de ikamet ediyorum. Bence çok güzel bir hizmet. İnsanlar böyle durumlarda ne yapacağını bilemiyor. Bu şekilde zabıtaları arayıp yanımızda olduklarını bilmek güven verici bir şey. Belediye başkanımıza da bu hizmet için çok teşekkür ediyoruz. Beyaz masayı aradım. Yerimi söyledim ve geldiler. Daha güvenli hissettim" dedi.

Belediyeyi arayarak uygulamadan yararlanan Büşra Süleymanoğlu ise, "Çok memnunum. Kendimi güvende hissetmediğim zaman kadın zabıtalarımızı arıyorum ve bize çok yardımcı oluyorlar. Beyaz masayı arayıp yardım istiyorum. Onlara, belediyemize çok teşekkür ediyorum. Hemen geldiler. Neredeyse hiç beklemedim. Geleceklerini bildiğim için hiç korkmadım" diye konuştu.