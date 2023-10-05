Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına, Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Akademisi kurslarında hazırlanan 23 öğrenci, hedefledikleri üniversitelere yerleşmenin mutluluğunu yaşadı.

Gaziosmanpaşa Belediyesinin düzenlediği spor akademisi hazırlık kurslarına katılan gençler, uzman antrenörler eşliğinde sıkı bir hazırlık dönemi geçirdi. Belediyenin spor salonlarında gerçekleştirilen yoğun çalışmaların yanı sıra orman antrenmanları ile desteklenen gençler, fitness ve atletizm yönünden yeteneklerini geliştirdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi, kursiyerlere fiziksel parkur çalışmalarıyla beraber üniversite sınavlarına yönelik TYT deneme sınavlarına katılma imkanı da sundu. Eğitimlerin ardından önce Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na ardından da üniversitelerin yetenek sınavlarına giren gençler, aldıkları sonuçlarla üniversitelerin beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük bölümlerini kazandı.

“Hocalarımıza ve Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya teşekkür ediyoruz”

İstanbul Topkapı Üniversitesini kazanan Mehmet Esat Kara, “Süreçte İlk başlarda zorlandık. Ondan sonra hocalarımızın desteği sayesinde kendimizi geliştirerek, daha kolay bir süreç atlatmaya başladık. Bizim için güzel geçti. Hocalarımıza ve Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta’ya teşekkür ediyoruz” dedi.

Üniversite hayaline kavuşan öğrencilerden Nisanur Kösreci ise “6 aylık bir süreç geçirdik. İlk başlarda birazcık zorlandım. Sonradan hocalarım sayesinde kolay geldi. Üniversite yetenek sınavında birazcık gergindim ama çok iyi bir sonuç elde ettim, kazandım. Sınavlara bizim hazırlanmamıza yardım eden hocalarımıza ve bu tesisleri kullanmamızı sağlayan Belediye Başkanımıza teşekkür ederim” diye konuştu.