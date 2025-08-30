Törende bir üst rütbeye yükselen jandarma personeline yeni rütbeleri takdim edildi.

Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan personelin rütbe terfi töreni, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, il protokolü ve personelin ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende bir üst rütbeye yükselen jandarma personeline yeni rütbeleri takdim edildi. Terfi eden personeli tebrik eden Vali Ayyıldız, jandarmanın fedakârca görev yaptığını vurgulayarak başarılarının devamını diledi.

Başarılı çalışmalara imza atan Bursa İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu da kararname ile üst rütbeye terfi etmişti. Tümgeneral olan Tataroğlu'nun yeni rütbesini Vali Ayyıldız ve eşi Fatma Tataroğlu taktı.

İNEGÖL KOMUTANINA RÜTBE

Törende İnegöl Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı da Binbaşı olarak rütbesini taktı. Binbaşı Nazlı, yeni rütbesiyle İnegöl'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı.

Kaynak: Tuncay Şentürk