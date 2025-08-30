Ayar, yaptığı açıklamada, 30 Ağustos’un sadece bir askeri zafer olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta yer verdiği sözleri hatırlatarak, “Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık fikrinin ölmez eseri olan 30 Ağustos, aynı zamanda Cumhuriyet devrimlerinin bayramıdır” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 30 Ağustos'un yalnızca bir zafer değil, Türk Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı ve Atatürkçü düşüncenin hâkim olduğu bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Ayar, “Bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi bu destanın kutlu ürünüdür ve en değerli hazinemizdir” dedi.

Tevhiddin Ayar, açıklamasında emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin hala ülkemizin değerlerine saldırmaya devam ettiğini belirterek, “Sonuçları dün olduğu gibi yarın da hüsran olacaktır” diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin 102 yıldır birlik ve barış içinde yaşamasının 30 Ağustos Zaferi ve Cumhuriyetimizin sağlam temellerine borçlu olduğunu vurguladı.

Falih Rıfkı Atay’ın, “Nemiz varsa; bağımsız bir devlet kurmuşsak, hür vatandaş olmuşsak, şerefli insanlar gibi dolaşıyorsak, hepsini, her şeyi 30 Ağustos Zaferi'ne borçluyuz” sözleriyle sona eren açıklamada, Atatürkçü Düşünce Derneği İnegöl Şubesi olarak, Atatürk’ün mirasını yaşatmaya kararlı oldukları ve 30 Ağustos Zaferi’nin 103. yılını kutladıkları ifade edildi.

ADD İnegöl Şube Başkanı Tevhiddin Ayar, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, yüce milletimizi, şanlı ordumuzu ve aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyor, Kemalizm’in namus sesini bir sis çanı gibi yurdumuz semalarına asarak Yeniden Atatürk Cumhuriyet’ine ulaşma kararlılığımızı yineliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.