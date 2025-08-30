Olay saat 08.30 sıralarında İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi Şipali yolu sokakta bulunan 3 katlı binanın terasında meydana geldi. E.Ç.(36) arkadaşı T.A.'(34)nın evine gitti. 2 arkadaş gece saatlerinde terasta alkol almaya başladılar.

Sabah saatlerine kadar alkol alan arkadaşlar arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada T.A.(34) yanındaki tüfekle E.Ç.'ye ateş etti. E.Ç., 2 ayağına isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç