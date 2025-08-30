Kaza saat 12.30 sıralarında İnegöl-Ortaköy yolunda meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy Mahallesine seyir halinde olan Ebubekir Yunus B.(21) yönetimindeki 16 KPR 48 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrildi. Enerji nakil hattından sıçrayan kıvılcım anız yangınına neden oldu. Yaralı sürücü kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın olay yerine sevk edilen İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Tuncay Şentürk