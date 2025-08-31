Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’in talimatıyla, ilçenin en önemli sosyal yaşam alanlarından biri olan Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ring seferleri başlatıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Gaziosmanpaşa Millet Bahçesi’ne ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ring araç servisi hayata geçirildi. Servis, 3 farklı güzergahta vatandaşlara hizmet veriyor. Gaziosmanpaşa’nın birçok noktasından geçerek millet bahçesine ulaşan ring araçlar, sabah saat 09.00’dan itibaren hareket ediyor ve 13.00’e kadar periyodik aralıklarla seferlerine devam ediyor. Millet bahçesinden dönüşler ise 13.00 ve 18.00 saatlerinde gerçekleştiriliyor.

Seferler haftanın 6 günü gerçekleştiriliyor

Haftanın 6 günü düzenlenen ring araç servisi, yalnızca pazartesi günleri, millet bahçesinde yapılan bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilmiyor. Gaziosmanpaşalılar, ring seferler sayesinde gün boyu millet bahçesinin sunduğu doğal güzellikler, yürüyüş alanları, spor sahaları ve dinlenme noktalarında aileleriyle keyifli vakit geçirebiliyor.