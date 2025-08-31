Türkiye fuarcılığının 94 yıllık dev çınarı İzmir Enternasyonal Fuarı ile eş zamanlı başlayan 19. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali Buca Hasanağa Bahçesi ve Gaziemir Festival alanındaki etkinliklerle devam etti.İZMİR (İGFA) - 29 Ağustos-9 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı ile birlikte kapılarını açan 19. Uluslararası Balkanlılar Halk Dansları Festivali sürüyor

29-31 Ağustos tarihlerindeki festival, Buca Hasanağa Bahçesi ve Gaziemir Festival alanındaki etkinliklerle devam etti. 10 ayrı Balkan ülkesi ve Türkiye'den ekiplerin sahne aldıkları günde dans performanslarının ardından Buca'da Rumeli Band ve Gaziemir'de Çiğdem Taştan sahne aldı.

Festival bugün Bornova Çamdibi Atatürk Parkı, Karşıyaka Fikri Altay Mahallesi ve Çiğli Kasaplar Meydanı’ndaki halk oyunları gösterileri, konserler ve tiyatro oyunları ile devam edecek.