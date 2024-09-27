Gaziosmanpaşa Belediyesi, Ahilik Haftası dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi. Öğrencilerin çeşitli meslekleri tanıttığı etkinlikte, Başkan Bahçetepe yılın ahisine plaket verdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinlik kapsamında Gaziosmanpaşa’daki meslek liselerinden gelen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte açtıkları stantlarda çeşitli meslekleri tanıttı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti, bilgiler aldı. Ardından bir konuşma gerçekleştiren Başkan Bahçetepe, esnaflarla iş birliği yaparak, ilçeyi daha güzel bir noktaya taşımak istediklerinin altını çizdi. Bahçetepe, konuşmasının ardından yılın ahisi seçilen ilçe esnaflarından Rasim Günaydın’a plaketini verdi.

“Katılımcı yönetim anlayışı ve iş birliğiyle gaziosmanpaşa’yı daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz”

Başkan Bahçetepe yaptığı konuşmada, “Ahilik kültürünü yaşatmak ve bu köklü geleneği geleceğe yansıtmak bizim için çok önemli, çok kıymetli. Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak, esnaf ve sanatkarlarımızı önemsiyor, ilçemizin geleceğini birlikte şekillendirmekten büyük keyif alıyoruz. Katılımcı yönetim anlayışı ve iş birliğiyle Gaziosmanpaşa’yı daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu noktada esnaflarımız bize pusula olacaktır. Ahilik kültüründen aldığımız ilhamla, el birliğiyle, ilçemizi daha güzel, daha yaşanabilir bir hale getirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.