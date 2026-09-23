Gram altının alış fiyatı 6 bin 737 TL, satış fiyatı ise 6 bin 823 TL seviyesinde bulunuyor. 22 ayar altın 6 bin 158 TL’den alınırken 6 bin 380 TL’den satılıyor. 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 701 TL, satış fiyatı ise 4 bin 925 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 11 bin 36 TL’den alınırken 11 bin 131 TL’den satışa sunuluyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 815 TL, satış fiyatı 10 bin 934 TL seviyesinde. Yarım altın 22 bin 71 TL’den alınırken 22 bin 256 TL’den satılıyor. Tam altında ise alış fiyatı 44 bin 7 TL, satış fiyatı 44 bin 382 TL olarak işlem görüyor.