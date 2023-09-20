Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Ahilik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, esnaf ve çırak ilişkisinin önemine vurgu yaptı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen kutlama, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Gaziosmanpaşa’daki meslek liselerinden gelen öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte açtıkları stantlarda mesleklerini tanıttı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, programda konuşma gerçekleştirdi. Usta, yaptığı konuşmada esnaf ve çıraklığın önemine vurgu yaparak belediye olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.

"Esnaflık kültürünün yaygınlaşması en büyük hayalimiz"

Esnaflık kültürünün önemine vurgu yapan Başkan Usta, "İlçemizde aslında çok ciddi bir potansiyel var. Gerek meslek odalarına eleman yetiştirme noktasında, gerekse bu konuyla ilgili çaba sarf edenler noktasında büyük bir emek ortaya konuluyor. Ama bunun daha iyi olması, şartların daha da iyileştirilmesi, esnaflık kültürünün yaygınlaşması en büyük hayalimiz. Baktığımız zaman Osmanlı’dan bugüne ahilik kültürüyle gelen ve esnafın her alanında, her dalında kendisini etkin bir şekilde gösteren ama bizim anlayışımızda, bizim inancımızda, bizim geleneğimizle çok fazla bağlantısı olmayan noktaya giden bir ticaret akışı var. Oysa biz esnaflığı büyüklerimizden duyduk, gördük, okuduk. Öyle olmasını da arzu ediyoruz. Esnaflık kardeşliktir. Esnaflık dostluktur, esnaflık paylaşmaktır" dedi.

"Öncülük yapmaya hazırız"

Belediye olarak esnaflık kültürünün yaygınlaşması için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyleyen Usta, "Şu anda 4 binin üzerinde meslek liselerinde okuyan öğrencimiz var. Yeni açılacak okulla birlikte bu sayının 5 bini geçeceği beklenmektedir. 5 bin meslek sahibi olacak gencimizin bu anlamdaki ihtiyaçlarını görmek, planlamak, yönetmek hepimizin görevi. Medeniyetimizin eşiği olarak bildiğimiz esnaflık kültürü yaşatılmalı. Her alanda yok olmaya yüz tutmuş sanat dalları başta olmak üzere yeni esnaf kolları oluşturulmalı. Bu konuda birey olarak, belediye olarak, kurum olarak, vatandaş olarak ne yapılması gerekiyorsa öncülük yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Usta, konuşmasının ardından Gaziosmanpaşa’nın seçkin esnafına plaket verdi. Programın ardından mehteran gösterisi düzenlendi. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşalı vatandaşlara lokum dağıttı ve stantları gezerek öğrencilerle tek tek sohbet etti.