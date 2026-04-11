Gaziosmanpaşa'da bir hurdacıda çıkan yangın, mahalle sakinlerini korkuttu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altında alındı.

Şemsipaşa mahallesi 24. sokakta 4 katlı binanın girişinde bulunan hurdacıda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hurda malzemelerin tutuşmasıyla alevler bir anda büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangında yaralı ve can kaybı olmazken, mahallede korku dolu anlar yaşandı.

Yangın hakkında konuşan mahalle sakini Şaban Tandur isimli bir vatandaş ise 'Ben aşağıdan dükkanıma doğru yürürken dükkanıma geçiyordum o anda gördüm. Arkada tuvaletler var. İçeride bulunanlar tuvaletin camından çıkmış olabilirler' dedi.