Fevzi Çakmak Mahallesi, İstanbul Caddesi, Emniyet Müdürlüğü karşısında kurulan satış alanı, hem vatandaşların hem de satıcıların ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlandı. Alan içerisinde, veterinerlik hizmet noktası, lavabolar, duş alanları, mescit ve otopark alanı oluşturuldu. Ayrıca vatandaşların kurban sahasına kolaylıkla ulaşabilmesi için ücretsiz ring seferlerle servis imkanı da sunulacak.

Güvenlik ve sağlık önlemleri üst seviyede

Kurban satış alanında veteriner hekimler, kurbanlıkların küpe ve sağlık denetimleri ile muayenelerini düzenli olarak gerçekleştirecek. Ayrıca kurban satış alanında haşerelere karşı düzenli olarak ilaçlama yapılacak. Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede gerekli denetim ve güvenlik tedbirlerini alırken, bölgenin temizliği ve atıkların toplanması konusunda da belediye tarafından titizlikle çalışma yürütülecek.

Kurban satış çadırları için başvurular alınıyor

Kurban satış alanı hakkında detaylı bilgi almak vatandaşlar ve çadır yeri başvurusu yapmak isteyen satıcılar, 444 0 467 ve 453 53 14 numaralı telefonlardan Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne ulaşabilir.