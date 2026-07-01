İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın, Bursa Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Daire Başkanlığı ile yaptığı görüşmeler kapsamında gündeme gelen alternatif metrobüs sistemi çalışmalarını memnuniyetle takip ettiklerini ifade eden Cerhal, ilçenin menfaatine olacak her projeye destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Cerhal açıklamasında, “Metrobüs sistemi olur, farklı bir toplu ulaşım modeli olur; önemli olan artan şehir içi ulaşım ihtiyacını karşılayacak, trafik yükünü azaltacak ve vatandaşlarımıza konforlu ulaşım sağlayacak kalıcı çözümlerin hayata geçirilmesidir” ifadelerini kullandı.

“Mesele siyaset değil, İnegöl’ün geleceğidir”

Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak siyasi ayrım gözetmeksizin İnegöl’ün yararına olacak her projeye katkı sunmaya hazır olduklarını vurgulayan Cerhal, sürecin ortak akılla yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Cerhal, “Sürecin sağlıklı ilerlemesi, ortak aklın oluşması ve en doğru ulaşım modelinin belirlenmesi adına üzerimize düşen her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Çünkü mesele siyaset değil, İnegöl’ün geleceğidir” dedi.

Bozuk yollar ve asfalt çağrısı

Ulaşım konusunun yalnızca yeni toplu taşıma sistemlerinden ibaret olmadığını belirten Cerhal, ilçede bozuk yollar ve asfalt eksikliğinin de vatandaşların en çok dile getirdiği sorunların başında geldiğini söyledi.

İnegöl Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunan Cerhal, şehir içi ulaşımı güçlendirecek projeler planlanırken mevcut yol ağının da kaliteli ve konforlu asfalt çalışmalarıyla yenilenmesi gerektiğini ifade etti.

Cerhal, vatandaşların toz, çamur ve bozuk yollardan kurtularak güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşması gerektiğini kaydetti.

Açıklamasının sonunda ortak akıl, istişare ve iş birliği vurgusu yapan Cerhal, İnegöl’e değer katacak her yatırımın takipçisi ve destekçisi olacaklarını belirtti.