Havaların gittikçe ısınmasıyla pek çok kişi için "deniz, kum, güneş" tatilinin başladığını belirten Acıbadem Kent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Kılıçaslan artan sıcaklık ve nemin kalp sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu belirterek önemli uyarılarda bulundu.

Sıcak hava kalbi neden yorar

Vücudumuz harika bir mühendisliğe sahip olduğunu, hava aşırı ısındığında, beynimizin vücudu soğutmak için "Kanı cilde gönder ve terleme başlat!" emrini verdiğini ifade eden Prof. Dr. Kılıçaslan, "İşte bu süreçte kalbimiz, kanı cilde daha hızlı pompalamak için normalden çok daha fazla ve hızlı çalışmaya başlar. Eğer sağlıklı bir kalbiniz varsa, bu durumla bir yere kadar baş edebilir. Ancak tansiyon, ritim bozukluğu, kalp yetersizliği veya koroner arter hastalığı gibi bir rahatsızlığınız varsa, kalbiniz bu ekstra mesaiye dayanamayabilir. Üstelik terle kaybolan su ve tuz, kanın pıhtılaşma eğilimini artırarak kalp krizlerini tetikleyebilir" diye konuştu.

Kalbimizi koruma kılavuzu: 5 altın kural

Kalbin uyurken bile çalışan en önemli organımız olduğunu hatırlatan, yaz aylarında kalbi korumak için basit ama etkili önlemler almanın hayati önemde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıçaslan, "Aşırı sıcağın ve susuzluğun kalbinizi yormasına izin vermeyin. Yazı sağlıklı ve keyifli geçirmek aslında sandığınızdan daha kolay. Yeter ki şu 5 temel kuralı ihmal etmeyin" dedi ve önerilerini şöyle sıraladı:

"Su içmek için susamayı beklemeyin: Susama hissi, vücudun ‘Ben susuz kaldım’ alarmıdır, yani geç kalındığının işaretidir. Günde mutlaka 2-2.5 litre su tüketin. Çay, kahve veya asitli içecekler suyun yerini tutmaz; aksine vücuttan su atılmasına neden olur.

Öğle saatlerinde dışarı çıkmayın: Güneş ışınlarının dik geldiği saat 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Bu saatlerde dışarıda yürüyüş veya ağır bahçe işleri yapmak kalbinize ağır bir yük bindirir.

İlaçlarınızı kafanıza göre değiştirmeyin: En sık karşılaştığımız hatalardan biri budur. Tansiyon veya idrar söktürücü ilaç kullanan hastalar, sıcakta tansiyonları düşünce ilacı kendi kendine bırakıyor. Lütfen doktorunuza danışmadan ilaç dozunuzu değiştirmeyin.

Ağır yiyeceklere yaz molası verin: Yaz aylarında sindirim sistemi de ekstra enerji harcar. Ağır, yağlı, salçalı et yemekleri yerine; zeytinyağlılar, taze sebzeler, meyveler ve yoğurt gibi hafif gıdaları tercih edin. Akşam yemeklerini geç saatlere bırakmayın.

Açık renkli, rahat kıyafetler giyinin: Siyah ve dar kıyafetler sıcağı vücudunuza hapseder. Açık renkli, bol, pamuklu veya keten kumaşları tercih edin. Geniş kenarlıklı bir şapka ve güneş gözlüğü sadece tarz değil, bir sağlık ihtiyacıdır."

Bu belirtiler ciddiye alınmalı

Öte yandan Kardiyolog Kılıçaslan, sıcak çarpması veya kalp krizinin bazı belirtilerle kendini gösterebileceğine dikkat çekti. Kılıçaslan, "Göğüste sıkışma, aşırı halsizlik, baş dönmesi, mide bulantısı, bilinç bulanıklığı ve düzensiz nabız gibi şikayetler varsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.