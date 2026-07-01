5 Temmuz 2007 tarihinde Batman’ın Kozluk ilçesi Armutlu köyü Şat mezrasında dere içerisinde çürümüş halde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuş, alınan DNA örneklerinin ardından cenaze Ankara Kimsesizler Mezarlığına defnedilmişti. Zaman aşımı nedeniyle takipsizlik kararı verilen dosya Batman İl Jandarma Komutanlığınca yeniden ele alındı. Yürütülen saha araştırmaları, teknolojik incelemeler ve mülakatlar sonucunda cesedin, 2007 yılından itibaren hiçbir resmi veya elektronik kaydı bulunmayan A.Ö.’ye ait olabileceği değerlendirildi. Derinleştirilen soruşturmada, A.Ö.’nün imam nikahlı eşi Y.D.’nin farklı saiklerle burnunu kestiği ve olayın dönemin ulusal basınına yansıdığı belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda A.Ö.’nün ailesi tarafından "töre ve namus saikiyle" öldürüldüğü değerlendirildi. Y.D. ve çocuklarından alınan DNA örneklerinin 2007 yılında cesetten alınan örneklerle eşleşmesi sonucu kimliği kesin olarak tespit edildi. Ayrıca 2007 yılına ait HTS kayıtlarının geriye dönük analiziyle şüpheliler arasındaki irtibat ortaya çıkarıldı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 1 Temmuz 2026 tarihinde Batman merkezli, İstanbul ve Antalya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, "tasarlayarak töre ve namus saikiyle kasten öldürme" suçunu iştirak halinde işledikleri değerlendirilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA