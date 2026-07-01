İnegöl'de faaliyet gösterirken iflas eden iki şirketle ilgili hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçildi. İnegöl İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanlarda, Özmin Nakliye Ambalaj İnşaat Taahhüt Taşımacılık Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Wood Dizayn Orman Ürünleri Akaryakıt İnşaat Turizm Gıda Otomotiv Nakliyat Tekstil Mobilya Lojistik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında sıra cetveli ilanları yayımlandı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2 Nisan 2024 tarihli kararıyla iflasına hükmedilen Özmin Ltd. Şti. hakkında, daha sonra yapılan yeni alacak kayıtlarının değerlendirilmesi sonucu ek sıra cetveli hazırlandı. İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda düzenlenen cetvel incelemeye açıldı.

Öte yandan, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 25 Aralık 2024 tarihli kararıyla iflasına karar verilen Wood Dizayn Ltd. Şti. için ise basit tasfiye kapsamında sıra cetveli ilan edildi. Şirkete ilişkin alacak kayıtlarının incelenmesinin ardından hazırlanan sıra cetveli de dosyada incelemeye hazır hale getirildi.

İcra Dairesi tarafından yapılan ilanlara göre, alacağın esası ve miktarına ilişkin itirazlar ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde Ticaret Mahkemesi'nde dava açılarak yapılabilecek. Sıraya ilişkin itirazlar ise 7 gün içinde İcra Hukuk Mahkemesi'ne şikâyet yoluyla taşınabilecek.

Yayımlanan ilanlarla birlikte iki şirketin iflas dosyalarındaki alacaklılara yönelik hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçilmiş oldu.

Kaynak: Haber Merkezi