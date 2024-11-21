Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Mevlana Kapalı Semt Pazarı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, farklı mahallelerde yeni kapalı pazar alanları oluşturmak için çalıştıklarını ifade etti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi, halkın daha modern ve düzenli bir ortamda alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç Şehir Stadı’nın otopark alanını, kapalı pazar alanı olarak düzenleyip hizmete açtı. Mevlana Kapalı Semt Pazarı’nın açılışına Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, İBB Başkan Danışmanı Tonguç Çoban, İstanbul Pazarcılar Odası Başkanı Mesut Şengün, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve mahalle sakinleri katıldı.

“Kapalı pazar alanlarını çok önemsiyoruz”

Açılışta konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, “Pazarcılarımızın esnaflık kültürünü geliştirebileceği, vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı gıdaya ulaşabileceği alanlar olması nedeniyle kapalı pazar alanlarını çok önemsiyoruz, çok kıymetli buluyoruz. Hem çevreye yönelik hem trafiğe yönelik, hayatın içinde yer alan birçok konuyu barındırıyor. Diğer mahallelerimizde de bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Alan buldukça vatandaşlarımızı ve pazarcılarımızı kapalı pazar alanlarıyla buluşturmak istiyoruz” dedi.

“Vatandaşımızın ihtiyacını önceleyen, insanımızı gören, duyan hizmetler sunmanın onurunu yaşıyoruz”

Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak hayata geçirmeyi planladıkları projelerden bahseden Başkan Bahçetepe, “Çok yakın bir zamanda Hürriyet Mahallemizde bir sağlık ocağı ve kreşi hayata geçireceğiz. Küçükköy’de, anne-çocuk kampüsünü hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Yıldıztabya’da bir kreşi daha planlıyoruz. Belediyemizin bütçesini efektif ve doğru yöneterek, vatandaşımızın ihtiyacını önceleyen, insanımızı gören, duyan hizmetler sunmanın onurunu yaşıyoruz. Böyle bir tesisin yapımına emek verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na sizlerin huzurunda ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Mevlana Kapalı Semt Pazarımız, ilçemize hayırlı olsun. Pazarcılarımıza hayırlı kazançlar diliyorum. Pazarımız bereketli olsun” diye konuştu.

Açılış töreninin ardından Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve beraberindekiler pazar alanını gezerek ilk kez tezgAh açan esnafa hayırlı işler diledi. Bahçetepe, alışverişe gelen vatandaşlarla da samimi sohbetler gerçekleştirdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.