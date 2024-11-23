Gaziosmanpaşa Belediyesinin spor akademilerine hazırlık kurslarında eğitim alan 18 öğrenci, BESYO sınavlarını kazanarak, üniversite hayaline kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yıl boyunca Gaziosmanpaşa Belediyesinin spor tesislerinde yoğun bir hazırlık süreci geçiren gençler, uzman eğitmenler eşliğinde hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınavlara hazırlandı. Salon çalışmaları, fitness ve cross antrenmanlarıyla fiziksel dayanıklılıklarını artıran öğrenciler, aynı zamanda Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) yönelik düzenlenen deneme sınavlarıyla akademik başarılarını pekiştirdi.

Eğitimlerin ardından sınavlara katılan gençler, büyük bir başarıya imza attı. Kursa katılan 18 öğrenci, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Eğitimi gibi bölümleri kazandı. Gaziosmanpaşa Belediyesi, spor yatırımlarını güçlendirerek gençleri yeni başarılara teşvik etmeyi hedefliyor.