Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Yıldızlar Ligi’nin ilk etabı; İstanbul, Bursa, Kocaeli, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Ankara ve Denizli’de eş zamanlı olarak tamamlandı. Üç aşamalı ligin açılış etabı, genç karatecilerin rekabet temposunu artıran güçlü karşılaşmalara sahne oldu.

Bağcılar Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalarda tatamiye çıkan Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcuları sergiledikleri başarılı performanslarla dikkat çekti. Turnuvadan 14 madalya ile dönen sporcular, ilçe halkına büyük gurur yaşattı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de bu önemli başarı için sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

"Gençlerimizi sporda yeni başarılara teşvik eden her adımı destekliyoruz"

Başkan Vekili Karadeniz, "Gaziosmanpaşa’da sporun gelişimi ve ilçemizdeki gençlerin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi önem verdiğimiz bir konu. Bu anlamda çocuklarımızı ve gençlerimizi sporda yeni başarılara teşvik eden her adımı destekliyoruz. Bunların meyvesi olarak, sporcularımızın karatede elde ettiği bu başarı bizleri oldukça sevindirdi. Her birine teşekkür ediyor, sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum" dedi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü sporcularının elde ettiği başarılar şu şekilde:

Altın Madalya:

Kaan Ayaz Taç - Kata

Ayşen Büşra Akbulut - Kata

Zehra Dönüşler - Kata

Zinar Devran Avınçsal - Kata

Baturalp Yılmaz - Kata

Emir Şahin Albayrak - Kumite

Nazlı Yılmaz - Kumite

Gümüş Madalya:

Ata Bıyıklı - Kata

Asel Ateş - Kata

Elif Ece Gönen - Kata

Aysu Hasanov - Kumite

Bronz Madalya:

Eylül Pençesal - Kumite

İrem Sadi - Kata

Furkan Yuşa Duyuş - Kata