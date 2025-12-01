Saadet İnegöl, 'Her Genç Bir Gelecek' temasıyla 2026 yılında İnegöl'ün gençleri üzerinde yoğunlaşacak. Yapılan çalışmalarla gençliğin gündemini, siyasetin merkezine taşımak amaçlanıyor.

Bu kapsamda gençlik kolları teşkilatı da 2026 Yılı 1. Planlama Toplantısını gerçekleştirdi.

İNEGÖL'ÜN YARINLARI BUGÜNDEN HAZIRLADIĞIMIZ GENÇLERLE YÜKSELECEK

2026'nın İnegöl gençleri için atılım yılı olacağının altını çizen İlçe Başkanı Ahmet Yıldız, "Gençlerimizin eğitiminden istihdamına, sporundan sanata, ahlaki ve manevi gelişiminden toplumsal sorumluluk projelerine kadar her alanda yanlarında olacağız.

Çünkü biliyoruz ki: Bir toplumun geleceği, gençliğinin kalitesindedir.

Milletimizin umudu, şuurlu ve donanımlı gençlerimizdedir. İnegöl’ün yarınları, bugünden hazırladığımız gençlerle yükselecek" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar kapsamında Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları Teşkilatı 2026 Yılı 1. Planlama Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yeni yılda yapılacak çalışmalarla ilgili fikirler geliştirilip planlamalar yapıldı.

İNEGÖL GENÇLİĞİNE ÇAĞRI: İNSANCA YAŞAM İÇİN GELİN BİRLİKTE YÜRÜYELİM

Toplantı sonrasında açıklama yapan Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Mücahit Demiralp ise İnegöl'ün gençlerine çağrı yaparak "2026 yılı için Saadet Partimiz, İnegöl gençliği özelinde ayrı bir parantez açtı ve hak, adalet, ahlak temelinde hizmete hazırlanıyor. Önümüzdeki dönemde çok sayıda proje ve aktivite ile gençlerimizle çok daha fazla zaman geçireceğiz. Sabırsızlıkla değişimi bekleyen gençlerimizin sesini duyuyoruz. Çünkü o gençler bizleriz ve bizim gençlerimiz. Gençliğimizi korumak geleceğimizi korumaktır. Adil devlet, adil paylaşım ve insanca yaşam için gelin birlikte yürüyelim, geleceğimizi birlikte inşa edelim” ifadelerini kullandı.

ASIL AMACIMIZ GENÇLİĞİN GÜNDEMİNİ SİYASETİN MERKEZİNE TAŞIMAK

Demiralp sözlerini şöyle sürdürdü; “Planlama toplantımız sadece önümüzdeki dönemin takvimini belirlemekten ibaret değil. Asıl amacımız, Genel Merkezimizin belirlemiş olduğu Yeni Nesil Siyaset vizyonu kapsamında gençliğin gündemini siyasetin merkezine taşımak; İlçemizde hayata tutunma mücadelesi veren genç kardeşlerimizin sesine daha güçlü şekilde kulak vermektir. Planlama toplantımızda teşkilat çalışmalarımızı kapsamlı şekilde değerlendirdik. Mahalle çalışmalarımızdan saha faaliyetlerimize, eğitim programlarımızdan dijital mecralarda yürüteceğimiz projelere kadar birçok başlıkta yol haritamızı netleştirdik. Daha fazla gence ulaşmak, daha fazla yüreğe dokunmak için yeni hedefler belirledik.”